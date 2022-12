De Ketelaere, rivelazione in diretta: “Maldini voleva un altro giocatore”

Dalla trasmissione di calciomercato.it arriva una clamorosa indiscrezione che riguarda De Ketelaere. Maldini avrebbe scelto altro!

Prima dell’arrivo di Charles De Ketelaere, una serie di nomi sono stati accostati al Milan. O quantomeno prima che quello del belga non diventasse il solo e unico obiettivo. In particolare, era stato spesso menzionato dai quotidiani sportivi italiani il nome di Nicolò Zaniolo come candidato alla trequarti rossonera. Un nome che effettivamente Paolo Maldini ha trattato, ma le assurde richieste della Roma hanno portato ad un definitivo allontanamento.

Zaniolo sarebbe stato un colpo gradito dai tanti tifosi, ma alla fine la scelta, per costi e gradimenti, è finita su De Ketelaere. Insomma, il club giallorosso avrebbe voluto ben 60 milioni di euro per il suo gioiellino, cifra impensabile per il Milan. Ecco dunque l’investimento di 32 milioni di euro più bonus per il belga. Ma dalla trasmissione Twitch di calciomercato.it, Tv Play, scopriamo un retroscena che ha del clamoroso.

Difatti, secondo Enrico Camelio, ospite della live, Paolo Maldini avrebbe tranquillamente puntato tutto su Nicolò Zaniolo. E’ stato Massara a volere invece De Ketelaere. “De Ketelaere l’ha voluto fortemente Massara, Maldini avrebbe chiuso per Zaniolo” ha rivelato il giornalista. Una dichiarazione che ha lasciato parecchio stupiti gli ascoltatori.

E parlando di presente, il nome di Zaniolo è tornato d’attualità per il mercato del Milan.

“Zaniolo sostituto perfetto di Leao”

Sappiamo bene quanto le discussioni attorno al rinnovo di Leao stiano complicando la sua permanenza al Milan. Ormai si parla più di un addio che di una permanenza in rossonero. Secondo Gabriele La Manna, altro ospite di Tv Play, al Diavolo converrebbe cedere il portoghese e reinvestire l’alta somma su altri giocatori. Tra questi appunto Zaniolo, perfetto sostituto di Leao.