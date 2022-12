Ibrahimovic e il rientro: lo svedese manda un messaggio eloquente sui social – FOTO

L’attaccante rossonero non vede l’ora di rientrare in campo e non manca molto: nel frattempo avvisa tutti sui social

Da domani il Milan ricomincerà ad allenarsi a Milanello in vista della seconda parte di stagione. Il gruppo squadra si riunirà per tornare a fare sul serio, ad eccezione dei giocatori ancora impegnati nel Mondiale.

Stefano Pioli spera di recuperare al più presto gli elementi che erano indisponibili prima della sosta e in questo senso il mese di preparazione che inizia domani sarà molto importante. In base alle risposte che daranno in queste settimane il tecnico capirà quando ognuno di loro sarà pronto per tornare ad aiutare i compagni.

Fra questi c’è senza dubbio Zlatan Ibrahimovic, fuori dallo scorso maggio e desideroso di rientrare al più presto. L’attaccante svedese freme e non lo nasconde affatto sui social. Oggi Ibra infatti ha postato su Instagram una foto di lui che segue una partita con attenzione dalla panchina, come è sempre stato costretto a fare in questi mesi. La didascalia all’immagine dice “The Calm Before the Storm” (La quiete prima della tempesta).

Un messaggio eloquente che testimonia la forte voglia da parte di Ibrahimovic di tornare in campo con la maglia rossonera, per provare a dimostrare ancora tutto il suo valore, come ha sempre fatto in oltre vent’anni di carriera. sicuramente non sarà possibile vederlo nelle partite della tournée a Dubai, ma i più realisti credono che febbraio potrebbe essere il meso giusto.