Leao, i complimenti che non ti aspetti: tifosi spiazzati – FOTO

Leao su Twitter ha commentato un complimento che gli è stato fatto da James, suo avversario in Champions League.

Nella fase a gironi di questa edizione della Champions League il Milan ha affrontato il Chelsea e tra i temi di interesse c’era sicuramente Rafael Leao, atteso a grandi prestazioni. Per lui e per i compagni non sono state delle partite facili, sia perché gli avversari erano di alto livello sia perché al ritorno l’arbitro Siebert al 18′ ha concesso rigore ed espulso Fikayo Tomori condizionando il match.

Leao non ha avuto vita facile perché si è ritrovato davanti un rivale molto forte come Reece James, che gli ha concesso poco. Il laterale destro inglese, che a San Siro è uscito al 62′ per infortunio, è molto difficile da superare: è veloce e forte fisicamente. Il numero 17 rossonero ha fatto i conti con un cliente decisamente impegnativo e non è riuscito a mostrare tutto il suo talento contro i Blues.

Chelsea, complimento di Reece James a Rafa Leao

Comunque, per James non è stata una passeggiata. Per questo motivo che sul suo profilo ufficiale Twitter ha risposto quanto segue quando gli è stato domandato quali siano stati di avversari più difficili incontrati in carriera: “I 3 giocatori più forti contro cui abbia mai giocato sono tutti esterni sinistri. Vinicius Jr, Leao e Mane!”. Leao ha visto il commento e ha replicato così: “My bro”.

Il caso vuole che proprio il Chelsea sia tra i club che vengono dati sulle tracce dell’ala offensiva del Milan. Ad agosto c’è stato un tentativo non andato a buon fine, bisognerà vedere se i Blues ci riproveranno. Intanto sembrano vicini a chiudere per Christopher Nkunku del Lipsia, un affare da circa 60 milioni di euro.

Leao è anche oggetto di una trattativa che vede il club rossonero impegnato a rinnovargli il contratto in scadenza a giugno 2024. Dopo il Mondiale dovrebbe esserci un incontro con Paolo Maldini e Frederic Massara per provare a giungere a un accordo.