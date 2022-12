Milan, Ziyech ancora protagonista: ora c’è preoccupazione

Il giocatore del Marocco va a segno e mette paura ai tifosi. I sostenitori del Milan ora temono che la sua valutazione possa cambiare

Il Marocco non è più una sorpresa. La Nazionale africana, dopo aver pareggiato con la Croazia e vinto contro il Belgio, sta battendo il Canada e il primo posto nel Gruppo F è sempre più vicino.

Protagonista della sfida, che si sta giocando all’Al Thumama Stadium di Doha, è ancora una volta Hakim Ziyech. Il talento, ai margini del progetto Chelsea, è uno dei leader del Marocco: dopo l’assist dell’ultimo match è arrivato il gol capolavoro che ha sbloccato la partita contro il Canada.

Milan, futuro Ziyech: il punto

Le attenzioni del mondo Milan sono chiaramente rivolte, ancora una volta, a lui. Zyech, come è noto, è un giocatore che piace tanto al club rossonero. In estate il Diavolo ha provato a prenderlo ma non è arrivato il via libera da parte del Chelsea per il prestito con diritto di riscatto. Sarebbe servito anche una rinuncia di Ziyech a parte del suo ricco stipendio. Le condizioni per il suo acquisto a gennaio non sono certo cambiate.

Il Milan resta dunque in attesa ma l’ottimo Mondiale potrebbe complicare il tutto. I tifosi, sui social, appaiono preoccupati dalle prestazioni di Ziyech, che potrebbero far aumentare le richieste.

