“Sarà impossibile”: Milan, doccia gelata per i tifosi

Durante la nota trasmissione Twitch è fuoriuscito un nuovo scenario nella possibilità di arrivo di Ziyech al Milan! Niente di positivo…

Hakim Ziyech rimane il grande obiettivo di mercato del Milan per gennaio, e il grande desiderio di tutti i tifosi. Questi Mondiali stanno permettendo al marocchino di rispolverare le sue ottime doti e qualità. Oggi il Marocco di Hakim ha centrato la qualificazione agli ottavi di finale della competizione, un traguardo raggiunto soltanto due volte nella storia dalla Nazionale Africana.

In questo enorme successo c’è tanto, tantissimo di Ziyech. Oggi è arrivato il suo primo gol ai Mondiali, ma in generale le sue prestazioni sin qui sono state praticamente sontuose. In pochi giorni, il fantasista marocchino sta dimostrando quanto tempo ha perso in quella panchina a Londra. Il Chelsea e il Milan stanno osservando attentamente le sue gesta. Prove da urlo che potrebbero cambiare tutto in vista di gennaio.

C’è una grandissima paura.

Zieych si riscatta, valore aumentato

Durante la trasmissione Tv Play su Twitch, diversi opinionisti hanno affrontato il tema Ziyech. Nello specifico, Gabriele La Manna, Enrico Camelio e Martin Sartorio si sono trovati d’accordo su un punto in particolare. Ovvero che più Hakim fa bene ai Mondiali, più si allontana dal Milan. Il motivo? Il Chelsea e il giocatore aumenteranno sicuramente le pretese e per il Diavolo sarà impossibile affondare il colpaccio. Questo quanto detto dagli ospiti di Tv Play:

“Adesso, con questo Mondiale che sta facendo, per prendere Ziyech devi dargli gli stessi soldi che prende al Chelsea (6 milioni) e allungare il contratto di un anno. E non solo, adesso il Chelsea ti chiederebbe la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Dopo questo Mondiale il suo valore può salire a 25-30 milioni di euro. Si complica tutto per il Milan”.

Una paura che ha cominciato a diffondersi tra i tifosi rossoneri da alcuni giorni. Andrà davvero in questo modo? Cambieranno in maniera così drastica le cose? Bisogna attendere per capire l’andazzo.