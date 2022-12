Bennacer-Milan, incontro per la svolta: ma spunta l’offerta del Chelsea

Bennacer e il Milan presto avranno un confronto per cercare l’accordo sul rinnovo. Sullo sfondo ci sono società inglesi, a partire dal Chelsea: offerta pronta.

Se per Rafael Leao si aspetterà la fine del Mondiale in Qatar, invece con Ismael Bennacer la dirigenza del Milan spera di trovare prima l’intesa per il rinnovo. È una trattativa che, per quanto non semplice, è meno complicata di quella riguardante il portoghese. In ballo ci sono cifre più basse.

In queste settimane c’è stato un grande cambiamento, dato che il giocatore ha lasciato l’agente Moussa Sissoko per affidarsi a Enzo Raiola. La negoziazione, che era iniziata diverso tempo addietro, è ripartita con un procuratore diverso con il quale interloquire. Bisognerà vedere se sarà più semplice giungere a un accordo o se la situazione rimarrà complicata.

Il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà rivela che la prossima settimana ci sarà un vertice tra Raiola e il Milan. Le parti proveranno ad avvicinarsi alla firma del rinnovo. Bennacer è assolutamente disponibile a rimanere in rossonero con un nuovo contratto, ma lo stipendio non potrà essere inferiore a 4 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Rinnovo Bennacer, summit col Milan: ma occhio al Chelsea

Maldini e Massara devono cercare di fare in fretta, anche perché sullo sfondo non mancano le società estere interessate al centrocampista. Il Chelsea lo apprezza molto e sarebbe disposto a investire 40 milioni già nella sessione di mercato in programma a gennaio. Pure il Manchester United è interessato, mentre il Liverpool è un po’ defilato in questo momento. La Premier League è un campionato che intriga Bennacer, che in passato ha militato nell’Arsenal.

Il Milan spera di riuscire ad accelerare la trattativa per il rinnovo. Blindare l’ex Empoli è molto importante. Si tratta di un elemento fondamentale nella squadra di Stefano Pioli. Ha lui le chiavi del gioco e perderlo sarebbe un vero peccato. Il contratto scade a giugno 2024, quindi in ogni caso il trasferimento avverrebbe al massimo entro l’estate prossima e non a parametro zero. Però la dirigenza conta di raggiungere un’intesa e di blindare anche lui.