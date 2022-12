Dalla Francia: Theo Hernandez ha saltato l’allenamento, le ultime

Arriva una brutta notizia dal ritiro in Qatar della Nazionale. Il rossonero non si è allenato! Tutti i dettagli sulle sue condizioni…

La Francia è stata la prima squadra in assoluto a strappare il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali in corso. Un gran traguardo per la squadra di Didier Deschamps, anche se c’erano pochi dubbi sulla forza tecnica della rosa transalpina. Ci sarà la Polonia di Lewandowski a far da rivale tra due giorni, ma non arrivano buona notizie dal ritiro in Qatar della Francia.

Sappiamo bene che Lucas Hernandez è stato costretto a dare forfait per un grave infortunio. Doveva essere il giocatore del Bayern Monaco il titolarissimo della fascia sinistra. Il destino ha voluto che ci fosse il fratello Theo a sostituirlo, un fatto che ha galvanizzato i tifosi del Milan. Sin qui, il terzino rossonero ha condotto delle partite stratosferiche con la maglia della sua Nazionale. Due assist in due gare consecutive, ma adesso c’è una certa apprensione sulle sue condizioni.

Difatti, come riportato da RMC Sport, oggi Theo Hernandez non si è allenato col resto della Francia per un problema alla caviglia. Una contusione nello specifico. A due giorni dal match contro Polonia non è di certo una buona notizia per Didier Deschamps, che non ha altri terzini sinistri di ruolo. In realtà, però, c’è poco da preoccuparsi. Si tratterebbe infatti di un problema leggerissimo, e domani Theo dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente in gruppo.