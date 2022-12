Le ultime da Milanello, come stanno gli infortunati: out l’attaccante

Il Milan si è ritrovato oggi a Carnago ed è tornato al lavoro. Presenti anche gli infortunati, eccetto uno! Tutti i dettagli sulle loro condizioni…

Dopo due settimane di meritato riposo, il Milan è tornato oggi ad allenarsi. In vista c’è l’amichevole casalinga contro il Lumezzane, squadra italiana militante in Serie D. C’è da rimettere in moto i muscoli e ritrovare energie e condizione. Presenti al Centro Sportivo tutti i rossoneri non impegnati ai Mondiali, compresi gli infortunati. E’ Gianluca di Marzio a dare le ultime informazioni sulle condizioni di questi ultimi.

Mike Maignan, Alessandro Florenzi, Alexis Saelemaekers e Davide Calabria hanno seguito da programma un lavoro personalizzato. Ci vorrà ancora qualche giorno per il completo recupero. I primi a rientrare saranno senza dubbio Mike, Alexis e Davide. Non è chiaro ancora se ce le faranno per le amichevoli di lusso a Dubai contro Arsenal e Liverpool. Ma c’è grande fiducia sulla loro presenza nell’ultima amichevole dell’anno contro il PSV nei Paesi Bassi il 30 dicembre.

Per Ale Florenzi, invece, i tempi di recupero sono più lunghi. L’ex Roma dovrebbe rientrare a gennaio inoltrato, anche se per TuttoSport potrebbe prorogarsi ancora il recupero sino a marzo 2023.

C’è stata però un’assenza di lusso oggi a Milanello. Zlatan Ibrahimovic, infatti, non è ancora atterrato in Italia. L’attaccante è alle prese con un programma di recupero personalizzato e sbarcherà a Milano lunedì. Dopodiché partirà con la squadra alla volta di Dubai. Per giocare? Difficile se non impossibile. Il suo rientro in campo è previsto per fine gennaio.