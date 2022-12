Daniel Maldini, retroscena su Messi: “L’ho chieso più volte a mio padre”

La richiesta di Daniel Maldini al papà è abbastanza esagerata: la rivelazione del giovane ai microfoni di DAZN

Lionel Messi al Milan è stato magari il sogno di molti tifosi rossoneri in passato, come per i sostenitori di qualsiasi altro club, che fantastica di vedere una leggenda come La Pulga vestire la maglia della propria squadra del cuore.

Il fenomeno di Rosario ha ormai ben 35 anni ma continua a fare grandi cose al Psg, e adesso anche al Mondiale con la propria Argentina, dove ha già messo a segno due reti e spera di ottenere quel trofeo che gli manca per avvicinare ancora di più Diego Armando Maradona. Nel finale di carriera, in particolare dopo la Coppa del Mondo, non si sa quale potrà essere la strada che prenderà il sette volte Pallone d’Oro.

Messi al Milan non è un’indiscrezione ma solo il sogno di Daniel Maldini, come lui stesso ha rivelato a DAZN talks: “Ho detto più volte a mio padre di prendere Messi al Milan, vorrei giocarci insieme”. Non è ben chiaro quanto seria sia stata la richiesta ma è ovvio che giocare con un campione come Messi sia la speranza di ogni calciatore.

Questo quantomeno testimonia la voglia di Daniel di tornare al più presto ad essere protagonista con la maglia rossonera. Davvero difficile però pensare che possa farlo insieme al suo idolo argentino.