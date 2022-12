Milan, in campo per quattro amichevoli: ecco dove vederle

I rossoneri sono pronti a tornare in campo per quattro amichevoli, prima della chiusura del 2022. Ecco dove vedere le partite della squadra di Pioli

Riprende la stagione del Milan. La squadra di Stefano Pioli, senza i nazionali impegnati ai Mondiali, è tornata ad allenarsi a Milanello. Al centro sportivo di Carnago si torna dunque a correre in vista della prima partita ufficiale del 2023, in programma il 4 gennaio prossimo contro la Salernitana.

Sandro Tonali e compagni, come è noto, voleranno presto a Dubai per proseguire la preparazione al caldo, dal 10 al 20 dicembre. Una decina di giorni, in cui sarà possibile vedere il Milan in campo in amichevole. Il 13 è in programma la sfida contro l’Arsenal, il 16 con il Liverpool.

Il calendario rossonero prevede, inoltre, altri due match: uno il prossimo o dicembre, a Milanello, contro la Lumezzane. Il 2022 andrà in archivio con Psv-Milan ad Eindhoven.

Milan in campo: tra Dazn e MilanTv

I tifosi in astinenza di Milan potranno dunque guardare i match dei Campioni d’Italia. Le sfide della Dubai Super, così come il match contro gli olandesi si potranno vedere su DAZN:

Milan-Arsenal 13/12 alle ore 15.00

Milan-Liverpool 16/12 alle ore 16.30

PSV Eindhoven-Milan 30/12 ore 18.15

Milan-Lumezzane, invece, andrà in scena, invece, su MilanTv alle ore 14.30