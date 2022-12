Milan, oggi si riparte: il programma di dicembre tra ritiro e amichevoli

Oggi il Milan si ritrova a Milanello, pronto per riprendere il lavoro di preparazione in vista del 2023: previsti un ritiro a Dubai e dei match amichevoli.

Dopo settimane di pausa, il Milan riprende a lavorare da oggi. La squadra si ritrova a Milanello per pranzare insieme e poi nel pomeriggio inizierà ad allenarsi. Stefano Pioli si aspetta un 2023 brillante dai suoi giocatori, c’è voglia di rimontare sul Napoli in Serie A e di andare avanti in Champions League.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il mister ha preparato con cura il piano di lavoro in queste settimane. Durante la sosta ha avuto contatti costanti con il suo staff. Oggi la squadra, esclusi i nazionali ovviamente, riprenderà ad allenarsi con carichi di lavoro che saranno aumentati in maniera graduale. Giovedì 8 dicembre, sempre presso il centro sportivo di Carnago, ci sarà un test contro il Lumezzane.

Il 10 dicembre si volerà a Dubai per un mini-ritiro, il rientro a Milano è previsto per il 20 dicembre. Nel corso della permanenza negli Emirati Arabi Uniti il Milan affronterà Arsenal (13 dicembre, ore 13 italiane) e Liverpool (16 dicembre, ore 14:30) nella Dubai Super Cup. Lì le sedute saranno prevalentemente al mattino, con qualche giorno di doppio allenamento.

Milan, Pioli recupera giocatori per il 2023

Il mister potrà contare sui rientri di Mike Maignan, Davide Calabria e Alexis Saelemaekers. Si avvicina pure il rientro di Zlatan Ibrahimovic, che ieri sui social ha fatto intendere che presto sarà a disposizione. “La calma prima della tempista” ha scritto. Per Alessandro Florenzi servirà attendere di più, invece.

Prima della fine dell’anno, i rossoneri voleranno nei Paesi Bassi per sfidare il PSV Eindhoven. Match in programma al Phillips Stadion il 30 dicembre alle 18.15. Pioli si aspetta che i suoi ragazzi svolgano un buon lavoro durante questo periodo. È fondamentale per farsi trovare pronti alla ripresa della stagione. Il primo impegno ufficiale sarà il 4 gennaio 2023 contro la Salernitana a Salerno, l’8 arriverà la Roma a San Siro e l’11 ci sarà la prima gara di Coppa Italia contro il Torino a Milano. Il 14 Lecce-Milan e poi il 18 la Supercoppa Italiana, messa in palio a Ryad (Arabia Saudita) e che vedrà l’Inter come avversaria dei campioni d’Italia.