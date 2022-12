Milan, pronto l’assalto: 40 milioni già a gennaio

Dalla Premier League c’è un club che fa sul serio per il centrocampista ed è pronto a sferrare l’attacco già nel mercato invernale

Continuano ad essere insistenti le voci di mercato che vogliono alcuni top club europei sulle tracce dei gioielli del Milan. Il club rossonero è al lavoro in queste settimane proprio per cautelarsi in tal senso, cercando di restringere i tempi per i rinnovi.

Come sappiamo, oltre a quello di Rafa Leao, uno dei rinnovi principali per la società di via Aldo Rossi è quello di Ismael Bennacer. Il calciatore ha compiuto ieri 25 anni e i rossoneri hanno intenzione di metterlo sempre più al centro del progetto, vista la sua l’importanza nello scacchiere di Stefano Pioli.

Negli ultimi giorni il cambio di procuratore da parte del 25enne ha messo in dubbio i passi avanti che erano stati fatti sulla trattativa per il prolungamento, ma al momento il Diavolo ha buone sensazioni per un rinnovo fino al 2027 a circa 4 milioni di euro l’anno, più o meno il triplo di quanto guadagna attualmente il calciatore.

Bennacer, tanti interessi in Premier: il Chelsea fa sul serio

Secondo quanto riferito dal sito ufficiale di Alfredo Pedullà, per il calciatore ci sono tanti interessamenti, soprattutto provenienti dalla Premier League. Non è un mistero il gradimento totale dell’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp. per il centrocampista algerino. Tuttavia, il pericolo principale lo rappresenta al momento il Chelsea, che sarebbe pronto a mettere sul piatto addirittura 40 milioni di euro già nel mercato di gennaio.

Il portale del noto esperto di mercato specifica che sulle tracce del classe ’97 c’è anche il Manchester United, anche se i Red Devils ad oggi non hanno lo stesso appeal dei Blues. Ricordiamo che Bennacer ha già militato nel campionato inglese, nelle fila dell’Arsenal dal 2015 al 2017, anche se ha collezionato una sola presenza con la Prima Squadra dei Gunners.