“Priorità assoluta al Milan”: c’è ottimismo, firma più probabile

Filtrano buone sensazioni per quanto riguarda la trattativa per il prolungamento con l’asso portoghese. Novità anche su Ziyech

In attesa della ripresa del campionato il Milan torna ad allenarsi, mentre la dirigenza continua a lavorare sul mercato e sul fronte rinnovi. I temi sono sempre i soliti che circolano nelle ultime settimane, ma nel frattempo arrivano aggiornamenti.

Le ultime ce le dà Claudio Raimondi nell’edizione odierna di Sportmediaset su Italia Uno. Il giornalista comincia con la questione del rinnovo di Rafael Leao e spiega che ogni partita dell’ex al Mondiale può aggiungere un nuovo capitolo all’intrigatissima vicenda legata al rinnovo. Il portoghese avrebbe tuttavia dato priorità assoluta al Milan di ritorno dal Qatar ci sarà un incontro.

Raimondi svela però un retroscena: “Due settimane fa, in occasione del Globe Soccer, Maldini e Jorge Mendes, procuratore del calciatore, sono tornati a parlarsi e ad impostare la trattativa. Dunque cauto ottimismo per il momento, perché Real Madrid e Chelsea, i club che più desiderano Leao, sono molto attendisti”.

Ziyech, il Chelsea cerca il sostituto

L’altro tema centrale in casa Milan riguarda la trattativa in entrata per Hakim Ziyech, con le ottime prestazioni del marocchino al Mondiale in Qatar che rischiano di alzare il prezzo dell’operazione. Al momento però il nodo fondamentale riguarda l’eventuale sostituto del Chelsea in quel ruolo, prima che i Blues possano dare l’ok per la cessione in prestito dell’ex Ajax ai rossoneri.