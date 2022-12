YouGov – Milan primo marchio italiano internazionale: superato il Barcellona

Il club rossonero si conferma al vertice a livello internazionale anche da questo punto di vista, anche meglio dell’anno scorso

La crescita del Milan negli ultimi anni è evidente davvero sotto tutti i punti di vista. Il lavoro fatto da società e dirigenza sta pian piano pagando sotto ogni fronte e il club rossonero comincia ad ottenere risultati importanti in campo e fuori.

In campo la squadra di Stefano Pioli ha ormai fatto il definitivo salto di qualità e, dopo lo scudetto vinto lo scorso maggio, ha acquisito la giusta mentalità per competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. Ma i progressi sono numerosi e si registrano anche in chiave societaria con una crescita esponenziale del brand.

Secondo l’analisi della società britannica YouGov, infatti, il Milan risulta essere ancora una volta il primo marchio italiano a livello internazionale, consolidando la leadership della passata stagione. Ma non è finita qui. Il brand del Diavolo è in crescita soprattutto in Cina dove i rossoneri hanno superato il Barcellona e si piazzano al secondo posto, dietro all’inarrivabile Real Madrid.

Anche negli Stati Uniti domina il club dei Galacticos, mentre il Milan si trova all’ottavo posto, ma rimane comunque sempre il primo club italiano nella classifica. Una conferma importante del lavoro svolto dalla società per sponsorizzare il club in ogni parte del mondo.