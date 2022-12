Milan, altro ostacolo per De Ketelaere: avventura già al capolinea?

Per Charles De Ketelaere la presenza al Milan è sempre più complessa e difficoltosa. L’attaccante belga rischia altra concorrenza.

Una cosa è certa. Gli ultimi mesi di carriera di Charles De Ketelaere sono stati più che difficili. Pieni di aspettative sul suo conto, ma purtroppo quasi totalmente non ripagate.

Il fantasista è sbarbato al Milan ad agosto scorso, quasi come l’uomo della provvidenza per donare qualità e genialità in attacco. Ma la prima fase della stagione di De Ketelaere in Italia è stata un flop: zero reti all’attivo, un solo assist in Milan-Bologna, poche prove quanto meno sufficienti.

Ora gli ostacoli per la crescita di De Ketelaere rischiano di aumentare. Oltre allo scetticismo della gente e ad un carattere, il suo, ancora troppo timido ad alti livelli, spunta anche una possibile concorrenza sleale.

Milan, Ziyech può scalzare De Ketelaere: come cambia la trequarti

Una delle idee del Milan, come riporta il Corriere dello Sport, è quella di rinforzarsi a gennaio prendendo l’elemento più ricercato e sognato degli ultimi mesi. Vale a dire Hakim Ziyech, il trequartista del Marocco e del Chelsea.

L’arrivo di Ziyech è condizionato dalla questione stipendio. Se il marocchino decidesse di rinunciare a qualcosa rispetto ai 6 milioni netti che percepisce in Inghilterra, allora sarà il benvenuto a Milanello.

Il suo approdo mette in crisi ancor di più De Ketelaere: il belga rischierebbe di trovare ancora meno spazio in avanti, in un ruolo dove già soffre l’attuale concorrenza di Brahim Diaz e Rade Krunic nonostante le caratteristiche diverse.

Avventura milanista già ai titoli di coda? Difficile che il Milan rinunci a De Ketelaere così facilmente, dopo i circa 35 milioni di euro spesi per prenderlo dal Bruges. Ma di certo dovrà dare il massimo per riprendersi posto e fiducia. Inoltre tatticamente Ziyech e De Ketelaere possono anche giocare assieme: il marocchino da ala destra, il belga da numero 10 puro.