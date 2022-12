ML – Milan, in tre si allenano a parte: le ultime da Milanello

Da ieri sono ripresi gli allenamenti dei rossoneri a Milanello e i tre calciatori si stanno allenando a parte

Da ieri il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello per iniziare a preparare la seconda parte di stagione, che si prospetta davvero densa e piena di emozioni, con la rincorsa al primo posto del Napoli e con la Champions League.

Stefano Pioli spera di arrivare al 4 gennaio, giorno della ripresa del campionato con la trasferta sul campo della Salernitana, con la squadra quasi al completo. Difficilmente si potranno vedere già Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Florenzi, per i quali probabilmente ci vorrà un po’ più di tempo, ma per tutti gli altri c’è ottimismo.

Come appreso dalla nostra redazione, anche per quanto riguarda la giornata di oggi hanno lavorato a parte Mike Maignan, Davide Calabria e Alexis Saelemaekers. Tutti e tre stanno smaltendo i postumi di un infortunio e per loro sono in programma degli allenamenti personalizzati prima di poter rientrare in gruppo.

Continua comunque senza intoppi il loro percorso di recupero. Ricordiamo che Maignan è fuori da metà settembre e ha giocato l’ultima sfida con il Napoli, mentre Calabria e Saelemaekers si sono fermati entrambi dopo la trasferta con l’Empoli, dello scorso 1 ottobre. Recuperare questi tre giocatori immediatamente con l’arrivo del 2023 sarebbe già un’ottima notizia.