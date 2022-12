Calciomercato Milan, è fatta: addio e nuovo acquisto

Il Milan apre il calciomercato con un acquisto per la sessione estiva. L’affare è in dirittura d’arrivo

Il Mondiale in Qatar è entrato nella sua fase più calda. Gli ottavi sono iniziati e ci si avvicina sempre più al termine di questo grande evento.

Intanto fra un mese esatto riprenderà il campionato di Serie A, ma sarà soprattutto tempo di calciomercato.

Si aprirà infatti la finestra invernale di gennaio. Tutte le squadre avranno la possibilità di puntellare le proprie rose per risolvere eventuali problemi.

Lo scorso anno si parlò moltissimo dei zero nuovi acquisti del Milan, a parte Lazetic. Ma alla fine Maldini e Massara hanno avuto ragione considerando che la stagione si è conclusa con la vittoria dello Scudetto.

Quest’anno potrebbe succedere la stessa cosa, anche se i tifosi chiedono a gran voce un intervento soprattutto a centrocampo. Ma intanto la società di via Aldo Rossi è vicinissima alla chiusura di un altro affare, legato ad una cessione.

Come scrive Fabrizio Romano, famosissimo esperto di calciomercato, è in dirittura d’arrivo l’acquisto di Marco Sportiello dall’Atalanta a parametro zero.

Arriverà però a giugno, quando sarà scaduto il contratto di Ciprian Tatarusanu, pronto quindi a dire addio al Milan al termine della stagione.

AC Milan are close to complete the signing of Marco Sportiello as new backup goalkeeper as free agent for next season. Deal would be valid starting from June 1. 🔴⚫️ #ACMilan

Sportiello will join from Atalanta to replace Tatarusanu as Maignan remains first goalkeeper. pic.twitter.com/tc3i8q0De4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 4, 2022