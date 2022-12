Milan, l’ammissione del padre: “Ci hanno chiamati”, colpo a gennaio?

I dirigenti del Milan sono al lavoro sul mercato in questa fase di stand-by per i Mondiali in Qatar

Maldini e Massara sono alla ricerca di un nuovo talento di prospettiva che possa integrare la rosa di mister Pioli.

La notizia del prolungamento dello stop di Alessandro Florenzi ha allertato la dirigenza del Diavolo: i manager, infatti, studiano il prossimo colpo da regalare ai tifosi rossoneri.

Il terzino destro ex Roma ne avrà ancora per un po’, almeno per due mesi dopo il rientro dai Mondiali. A questo si aggiungono anche gli infortuni di Alexis Saelemaekers e Davide Calabria sulla fascia destra. È proprio in questo ruolo che è stato accostato un nome al Milan: si tratta di Ferdi Kadioglu.

Calciomercato Milan, sfida al Napoli per il talento

Kadioglu è un calciatore olandese naturalizzato turco. A 23 anni è uno dei giocatori imprescindibili per il Fenerbahçe al punto che la squadra è riuscita a valorizzarlo, e non poco, nel corso di questa stagione. Kadioglu è passato dal valore di circa un milione di euro – secondo Transfermarkt.it – a ben 12 milioni di euro. Si tratta dunque di un giocatore molto duttile, che qualsiasi allenatore vorrebbe con sé in squadra.

Kadioglu è anche uno degli obiettivi del Napoli, diretta avversaria dei rossoneri per lo scudetto 2022/23.

Qualora dovesse andare in porto, il colpo rinforzerebbe e non poco gli azzurri di Spalletti, vista l’importantissima duttilità del giocatore in forze al Fenerbahçe: Kadioglu, infatti, è in grado di occupare anche il ruolo di centrocampista. Il Corriere dello Sport, oltre ad un interesse del Napoli, scrive anche che il padre del giocatore, Feyzullah Kadioglu, riferisce il fatto che suo figlio sia stato cercato anche da squadre come il Milan. Secondo Feyzullah, tuttavia, la priorità di suo figlio è quella di rimanere al Fenerbahçe.