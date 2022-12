Donnarumma o Maignan? L’ex portiere spiazza: “Può essere il migliore di tutti”

Chi è più forte tra Gianluigi Donnarumma e Mike Maignan? Certamente sono tanti i pareri sulla questione, ecco quello del portiere.

Il Milan è certamente soddisfatto del suo primo portiere. Nonostante gli infortuni subiti, Mike Maignan è considerato un numero uno davvero straordinario per qualità e costanza di rendimento.

Non a caso ‘Magic Mike‘ è stato fondamentale per quanto riguarda la vittoria dello Scudetto 2021-2022 dei rossoneri. Eppure si continua a parlare del confronto col suo predecessore.

Meglio Maignan o Gigio Donnarumma? Ovvero il francese para-tutto o il talentuosissimo ex Milan che ha scelto di lasciare la casa madre per trasferirsi (per soldi) al PSG.

Il parere di Viviano: “Donnarumma ha tutto per essere il migliore”

Parlando di portieri, è intervenuto al canale Twitch di TVPlay Emiliano Viviano. L’estremo difensore toscano, ad oggi portiere del Fatih Karagümrük, ha dato un parere personale.

Più che sul confronto Maignan-Donnarumma, Viviano si è espresso sulle potenzialità dell’ex milanista, che ultimamente ha ricevuto parecchie critiche per il suo rendimento in calo.

“Per me Gigio è il più forte di tutti, ha bisogno però di tempo – ha detto l’ex portiere di Fiorentina e Samp – ha il potenziale per essere il migliore del mondo. Adesso non lo è, perché deve dimostrarlo per un po’ di anni ad altissimo livello. Non è pulitissimo tecnicamente, ma ha un tale strapotere fisico; è molto esplosivo, nonostante la sua altezza e quel suo peso“.

Donnarumma dunque più forte degli altri secondo Viviano. Le qualità fisiche ed esplosive dell’ex Milan sono sotto gli occhi di tutti. Ma è incredibile l’involuzione e la quantità di errori visti la scorsa stagione, dopo il passaggio discusso a Parigi.

