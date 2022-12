ML – Milan, trattamenti al ginocchio per Bakayoko: le ultime

Il centrocampista è al lavoro per tornare quanto prima agli ordini di mister Pioli: il francese dovrebbe riaggregarsi in squadra a Dubai

Il Milan si è ritrovato finalmente per riprendere gli allenamenti di squadra e per iniziare a preparare la seconda parte di stagione. Piano piano si aggregheranno tutti gli elementi al gruppo per mettersi a disposizione di Stefano Pioli.

In settimana arriveranno diversi giocatori fra cui anche Ibrahimovic, mentre per quanto riguarda i giocatori impegnati al Mondiale, bisognerà vedere fino a dove arriveranno le rispettive selezioni nella competizione. Ci sono novità anche per Tiemouè Bakayoko, raccolte proprio dalla nostra redazione.

Il centrocampista francese al momento sta ricevendo dei trattamenti per migliorare le proprie condizioni fisiche e lavora duramente per tornare quanto prima ad essere pronto per aiutare i suoi compagni. Quest’anno l’ex Chelsea, alla sua seconda stagione in prestito al Diavolo, non è ancora riuscito a fare il suo esordio a causa delle problematiche a livello fisico.

Stando alle informazioni che abbiamo, il classe ’94 dovrebbe raggiungere la squadra nel ritiro a Dubai, nel quale gli uomini di Pioli giocheranno anche il torneo con squadre di livello come l’Arsenal e Liverpool.