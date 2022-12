Milan, Leao manda segnali d’amore: “Altro in arrivo” – FOTO

Rafael Leao non smette di stupire, anche a suon di messaggi! L’ultimo sui social ha reso entusiasti e speranzosi i tanti tifosi!

Il rinnovo di Rafael Leao sta continuando a tenere tutti col fiato sospeso. Attualmente impegnato ai Mondiali, il portoghese tornerà a discutere del suo accordo col Milan a gennaio. Nuovamente una tavola rotonda con Paolo Maldini e Frederic Massara per provare a trovare il compromesso giusto. E’ innegabile che ci sia una certa apprensione, dato che gli ostacoli al prolungamento sono plurimi.

Sappiamo che le richieste d’ingaggio sono molto alte, di più di 7 milioni a stagione, e allo stesso tempo quel contenzioso con lo Sporting Lisbona peggiora ogni cosa. Si troverà la via d’uscita a quest’inferno? La speranza è forte, anche perchè pare che il giocatore abbia dato l’unica priorità al suo Milan.

Rafael Leao sa di esser cresciuto con e grazie alla squadra rossonera. Il lavoro attento e paziente di Stefano Pioli lo ha condotto al totale exploit, ed oggi è uno degli astri nascenti del calcio mondiale. Una volontà di permanenza che il portoghese continua a manifestare tramite i social.

Leao, messaggio inequivocabile

Sul canale Twitter, l’account dell’AC Milan ha reso omaggio a Rafael Leao postando un video con tutti i suoi gol del 2022. Un corto dalle grandi emozioni, e che ripercorre le grandi gesta, anche quelle dello Scudetto, del portoghese. Leao ha ricambiato l’affetto al suo club e ha mandato un messaggio importante. Ha infatti ricondiviso il post del video, scrivendo sopra “Altro in arrivo” con due cuori (uno rosso e uno nero a seguire).

More to come ❤️🖤🫡 https://t.co/Q5aXTTw2s7 — Rafael Leão (@RafaeLeao7) December 5, 2022



Insomma, da quanto scrive Rafael è davvero difficile pensare ad un suo addio al Milan, tantomeno a gennaio. Le voci di mercato su di lui e Chelsea, Real Madrid, Manchester United e altri top club stanno sommergendo le pagine di tutti i media. Ma Leao sembra avere una sola ed unica intenzione, quella di continuare a far bene con la maglia rossonera indosso. Ha lasciato intendere che non vede l’ora di tornare per segnare ancora tanti gol per il Diavolo. I tifosi vogliono però che il giocatore dimostri la sua fede nero su bianco, sino a quel momento sarà difficile stare tranquilli.