Calciomercato Milan, colpo dalla Bundesliga: interesse a sorpresa

La notizia arriva dalla Spagna: il nome dei rossoneri è fra quelli dei club interessati al laterale, ma la concorrenza è tanta

In queste settimane, con il campionato fermo a causa dei Mondiali, le società iniziano a muoversi sul mercato per intavolare i primi discorsi in chiave futura. Fra meno di un mese comincia il mercato invernale e c’è l’occasione di mettere a posto qualcosa.

Il Milan ha intenzione di inserire degli innesti per migliorare la squadra di Stefano Pioli, ma solo se si presenteranno le occasioni giuste e se ci saranno delle uscite, dal momento che adesso gli elementi in squadra non mancano, in ogni ruolo. Una delle zone più coperte, ad esempio, è la fascia destra, perché a disposizione del tecnico ci sono Davide Calabra, Alessandro Florenzi e anche Sergino Dest.

L’americano è arrivato sul finale del mercato estivo per sopperire all’infortunio di Florenzi, ciò nonostante in quella zona di campo i rossoneri si sono trovati più volte in emergenza durante la stagione, con Pioli costretto ad spostare Kalulu nel ruolo. Dest inoltre al momento è in prestito, mentre Florenzi, aldilà dell’infortunio, si avvia verso una fase calante della sua carriera. Tutto questo potrebbe portare la dirigenza rossonera a fare delle valutazioni nel ruolo di terzino destro.

Anche il Milan tra le pretendenti per Meunier

Dalla Spagna arrivano notizie proprio in tal senso perché il Diavolo viene accostato a un nome importante in quel ruolo. Si tratta di Thomas Meunier. Il belga è in scadenza nel 2024 con il Borussia Dortmund e secondo Mundo Deportivo il Barcellona ci sta pensando per rinforzare la squadra di Xavi.

Il quotidiano spagnolo specifica però che sulle tracce del trentunenne ci sono anche altri club, fra cui anche la squadra rossonera. Le altre interessate sarebbero la Juventus e gli inglesi del Manchester United.