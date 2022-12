Calciomercato Milan, rinnovo lontano: l’offerta inglese spiazza tutti

Il Milan deve stare attento. Il suo calciatore potrebbe lasciare il club rossonero a sorpresa e diventare un elemento molto utile per i rivali internazionali, che hanno seriamente posto l’attenzione sulle sue qualità in mezzo al campo.

La costruzione del Milan del futuro passa inevitabilmente dal calciomercato. Negli ultimi anni Paolo Maldini ed i suoi collaboratori difficilmente hanno sbagliato le scelte su acquisti e cessioni, visto che i rossoneri nel giro di un paio di stagioni sono passati da grande deluse del calcio italiano a campioni d’Italia con ampio merito.

Oltre che puntare su volti nuovi, giocatori di talento che potrebbero tornare utili alla causa rossonera nell’immediato futuro, il Milan deve però far fronte anche alle situazioni pericolose in uscita. Sono diversi i calciatori della attuale rosa di Stefano Pioli ad essere richiesti sul mercato internazionale.

Da Rafa Leao, considerato il vero top-player del Milan, al ministro della difesa Fikayo Tomori. Ma anche i vari Kalulu, Tonali, Theo Hernandez. Tanti calciatori milanisti hanno già ricevuto apprezzamenti dall’estero. Tra questi anche Ismael Bennacer, che rispetto ad altri talenti già citati ha una situazione contrattuale meno pulita e chiara.

Insidia inglese per Bennacer: è già pronta l’offerta

Bennacer ha una situazione simile in realtà a quella di Leao. Contratto in scadenza a giugno 2024 ed uno stipendio non proprio da top player, che si aggira attorno al milione e mezzo di euro netti a stagione. Il Milan da tempo è al lavoro per blindare il regista algerino, ma per il momento non vi è ancora alcun accordo all’orizzonte.

Pare che Bennacer si sia preso del tempo per pensare alla proposta del Milan, ma soprattutto per ascoltare le eventuali offerte in arrivo dall’estero. Il 4 milanista, pur essendo considerato un titolare fisso della formazione di Pioli, non disdegnerebbe un’avventura internazionale dopo diversi anni in Serie A tra Empoli e Milan.

L’indiscrezione che spaventa il Milan è in arrivo dalla Spagna. Il portale esperto di mercato Todofichajes.com è sicuro che il Chelsea stia preparando l’offensiva concreta per portare Bennacer a Londra.

Secondo la suddetta notizia, il tecnico inglese Graham Potter ha chiesto al club di rinforzare il centrocampo con un metronomo di qualità ed esperienza. Bennacer, vista la scadenza contrattuale non così lontana, sarebbe il profilo ideale. Addirittura sul tavolo delle offerte il Chelsea avrebbe preparato 40 milioni di euro per convincere il Milan a lasciar partire l’algerino.

Bennacer, addio già a gennaio?

Addirittura il Chelsea proverà a prendere Bennacer già nel mercato di gennaio, che inizierà ufficialmente tra meno di un mese. Difficile che il Milan possa lasciar partire un titolare così importante a metà stagione, ma allo stesso tempo i rossoneri dovranno valutare le difficoltà a far rinnovare il numero 4.

Bennacer pare più lontano dal prolungare il contratto con il Milan, soprattutto se la tentazione Premier League dovesse essere reale. Il 2023 dunque, con tali premesse, potrebbe essere l’ultimo anno del centrocampista con la maglia rossonero indosso.