Depay sbarca in Serie A: colpaccio in prestito

La big italiana pensa a rinforzarsi nel mercato invernale con un profilo di livello. Messo nel mirino il top player, che colpo per la Serie A!

Gennaio si avvicina, e inevitabilmente le discussioni di mercato cominciano a prendere il sopravvento. I Mondiali stanno aiutando in tal senso, dato che l’opportunità di mettersi in mostra sta dando a diversi giocatori il giusto stimolo per fare bene. I nomi che stanno riscaldando le piazze del calciomercato sono parecchi. Da Hakim Ziyech, in notevole forma in Qatar, e previsto verso il Milan, a maxi nomi come quelli di Jude Bellingham e Cody Gakpo finiti nel mirino di grandi club come Real Madrid e Manchester United.

Ma non soltanto! Alcuni giocatori in scadenza di contratto stanno approfittando dei Mondiali per trovare una nuova sistemazione e un nuovo ricco contratto. E’ il caso di Memphis Depay, la stella olandese che tanto bene sta facendo con la Nazionale Arancione in Qatar. L’Olanda, battendo gli Stati Uniti, ha infatti strappato il pass per i quarti di finale, e ad oggi viene considerata come possibile candidata alla vittoria della Coppa del Mondo.

E’ un’occasione unica per Depay, che andato in gol proprio contro gli americani, vuole sfruttare la vetrina mondiale per trovare una sistemazione molto più felice di quella attuale. Ormai è risaputo che l’ex Lione sta facendo un’immensa fatica al Barcellona. Il club spagnolo non gli ha dato la celebrità sperata, anzi. E’ finito ai margini, soffrendo parecchio la precedenza nelle gerarchie di altri compagni di squadra.

Eppure, le sue qualità sono indiscusse. L’aveva portato Ronald Koeman a Barcellona, ma il seguente cambio di panchina non l’ha detta bene a Memphis. Adesso, a quasi sei mesi dalla scadenza del contratto, è in cerca di una nuova stimolante esperienza. C’è un club prontissimo a regalargliela.

Clamoroso Depay, verso la Serie A

Già nello scorso mercato estivo Depay era sembrato vicino alla Juventus. Il club bianconero non poteva però permettersi, da un punto di vista esclusivamente economico, l’ingaggio dell’olandese. E’ arrivato dunque Milik a condizioni ben più vantaggiose. Ma c’è di nuovo la Serie A nel possibile futuro di Depay. Un’altra italiana è infatti intenzionata a portarlo in Italia quanto prima. Si tratta della Roma di Josè Mourinho. E’ proprio l’allenatore portoghese che sta chiamando a gran voce l’ex Lione.

Mou vuole a tutti i costi rafforzare il suo reparto d’attacco, e il contratto in scadenza di Depay potrebbe agevolare di molto le cose. La Roma ha già in mente la formula giusta, e non ha intenzione di aspettare l’estate prossima. L’innesto serve nell’immediato per lottare con le rivali italiane. I giallorossi hanno infatti in mente di chiedere a gennaio Depay in prestito al Barcellona, e poi garantirgli un contratto solido e longevo in estate. I blaugrana accetteranno tale formula? Ricordiamo che l’olandese è arrivato a parametro zero in Spagna, quindi il Barcellona potrebbe non avere l’esigenza di recuperare soldi.

Ma conosciamo tutti la disastrosa condizione della finanza del club di Laporta. Qualcosina vorrebbero forse guadagnarcela! La cosa certa è che la Roma ha un obiettivo per gennaio, che porta il nome di Memphis Depay, e farà il possibile per accontentare il suo allenatore.