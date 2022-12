Calciomercato Milan, irrompe lo United: l’alternativa è rossonera

Il Manchester United ha messo nel mirino uno dei gioielli del Milan di Pioli: non è comunque la prima scelta di ten Hag.

Sono stagioni non semplici quelle che sta attraversando il Manchester United, un club che ha scritto pagine di storia della Premier League e anche del calcio internazionale. Ha perso un po’ il tocco magico dell’era Ferguson e fatica a tornare a vincere.

Con l’ingaggio di Erik ten Hag dall’Ajax è iniziato un nuovo corso, però serve del tempo. I tifosi dei Red Devils sono esigenti e poco pazienti, dunque la situazione non è facile.

Il nuovo allenatore sta cercando di dare la sua impronta a una squadra che non è ancora come lui vorrebbe. Certi dettami di gioco devono essere assimilati meglio e probabilmente farebbe comodo anche qualche rinforzo ulteriore dal calciomercato.

Nella classifica del campionato il Manchester United occupa la quinta posizione, a -11 dall’Arsenal capolista e a -6 dal secondo posto dei cugini del City. La qualificazione in Champions League, fallita nella scorsa stagione, è assolutamente possibile.

La tifoseria si aspetta che, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, ci sia un grande colpo di entrata nel mercato di gennaio. Vedremo se la dirigenza li accontenterà.

Calciomercato Milan, un’altra minaccia inglese

Secondo quanto rivelato dal Mirror, l’obiettivo primario dei Red Devils è l’acquisto di Cody Gakpo. Il 23enne esterno sinistro sta disputando un Mondiale da protagonista e il suo prezzo è schizzato a circa 50 milioni di sterline.

Il PSV Eindhoven è in corsa per il titolo in Eredivisie e preferirebbe non perdere il suo migliore giocatore a metà stagione. Ma per quella cifra darebbe l’ok alla cessione.

La medesima fonte riferisce che il Manchester United ha in Rafael Leao del Milan l’alternativa a Gakpo. Se dovesse fallire l’assalto all’olandese, allora ci sarà un tentativo per il numero 17 rossonero.

Ten Hag vuole una nuova ala sinistra offensiva e si aspetta un innesto di alto livello. Questi due nomi farebbero al caso suo, senza dubbio. Si tratta di talenti con potenziale di crescita enorme.

Quanto costa il cartellino di Leao?

Anche il Milan, come il PSV Eindhoven, preferisce non vendere la sua stella nel calciomercato invernale. Solo un’offerta particolarmente alta, magari da 100 milioni, potrebbe far traballare Paolo Maldini e Frederic Massara.

Considerando il prezzo maggiore di Leao, è facile ipotizzare che i Red Devils insistano per Gakpo. Il portoghese può diventare una grande occasione nel mercato estivo, nel caso in cui non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024.

In tal caso, la dirigenza rossonera non potrebbe pretendere il pieno valore di Rafa, ma può certamente pensare di incassare una cifra importante seppur lontana dai 150 milioni della clausola di risoluzione presente oggi nel contratto.