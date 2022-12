Milan, iniziativa da applausi: Maldini e Massara alla mensa dei poveri

Bellissima iniziativa del Milan, che ha visto protagonisti i due dirigenti rossoneri, in favore delle persone meno fortunate a Milano.

Il Milan è un club lodevole e molto amato dai propri tifosi, ma anche rispettato dai rivali, per le sue tante iniziative che esulano dal mondo del calcio giocato e delle trattative di mercato.

La società di via Aldo Rossi è da sempre molto impegnata nella beneficienza ed in eventi che possano aiutare chi è in difficoltà, sia in luoghi vicini al proprio quartier generale, sia in giro per il mondo.

L’ultima iniziativa è stata davvero propositiva e amabile. Infatti il Milan, nelle figure dei dirigenti Paolo Maldini e Ricky Massara, si è recato alla Mensa dei poveri istituita da Opera San Francesco. Una vera istituzione a Milano per quanto riguarda l’aiuto, l’appoggio e la solidarietà nei confronti dei più bisognosi.

Maldini alla Mensa di Opera San Francesco: “Questo posto è come casa mia”

Il Milan ha pubblicato le immagini dell’evento, che raffigura Maldini e Massara lavorare come volontari presso la Mensa di Opera San Francesco e servire un pasto caldo a chi ne ha più bisogno. Iniziativa solidale e amichevole da parte dei dirigenti.

Paolo Maldini e Frederic Massara dell’@acmilan indossano il grembiule di OSF e partecipano a “Volontario all’Opera per un giorno”.

Una mattinata tra i servizi di Opera San Francesco e servendo pasti caldi alla Mensa di corso Concordia

Campioni nello sport e di generosità Grazie pic.twitter.com/N2wbrNNN1q — Opera San Francesco (@opera_francesco) December 6, 2022

Maldini ha rilasciato delle dichiarazioni calorose nei confronti dell’associazione cristiana: “Sono nato a poche centinaia di metri da qui, questo è un territorio che considero casa mia e sapere di poter contare su un’organizzazione come quella di Opera San Francesco dà molta speranza. Per noi è stata un’esperienza toccante, che può aiutare chiunque a tenere i piedi per terra e a conoscere a fondo la realtà della nostra città”.

Anche Massara gli ha fatto eco: “Dobbiamo ringraziare Opera San Francesco e i suoi volontari per la qualità dei servizi che offrono: grazie a loro, persone che vivono un momento di difficoltà possono sentirsi accolte, a casa. Aver potuto dare una mano è qualcosa che ci riempie il cuore”.

Opera San Francesco è una realtà fondata nel 1959 dai Frati Cappuccini di viale Piave a Milano per assicurare ai poveri accoglienza, assistenza medica, supporto abitativo, occupazionale e relazionale, nonché soddisfacendo bisogni primari come potersi fare una doccia, indossare abiti puliti e ricevere un pasto caldo.