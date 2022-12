Tra nazionali e infortunati: quante assenze per Pioli

Il Milan è pronto a volare a Dubai senza molti giocatori: tra infortuni e nazionali, ecco il punto della situazione in casa rossonera, in vista della prima partita che si giocherà a Salerno

Il Milan di Stefano Pioli è tornato a lavorare a Milanello dopo diversi giorni di vacanza. Si torna dunque a sudare per preparare un 2023 ricco di partite. Si inizierà il 4 gennaio con la trasferta di Salerno. Servirà partire subito bene per provare a recuperare punti sul Napoli.

I rossoneri sperano di riavere il prima possibile i diversi infortunati che non sono riusciti a dare una mano alla squadra nella prima parte della stagione. Per Mike Maignan, Davide Calabria e Alexis Saelemaekers è davvero solo questione di giorni. L’obiettivo concreto è quello di averli fin da subito. Ci sarà da spettare un po’ di più invece per Zlatan Ibrahimovic e soprattutto Alessandro Florenzi.

Lo svedese ha messo nel mirino l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Farà di tutto per esserci, ha voglia di scrivere nuove pagine di storia con la maglia rossonera addosso. Il Milan e lo stesso Ibra non hanno alcuna intenzione di rischiare nulla e si procederà con cautela. L’attaccante si dovrebbe rivedere, così, a fine gennaio.

Milan, assenze Mondiali

La rosa a disposizione di Stefano Pioli in questo momento non è dunque al completo. Oltre ai giocatori infortunati già citati mancano chiaramente anche i nazionali impegnati ai Mondiali. I francesi Theo Hernandez e Olivier Giroud, oltre al portoghese, Rafael Leao, sono ancora in corsa e chiaramente saranno gli ultimi a rientrare.

Sono diversi i calciatori, invece, che hanno chiuso già la loro avventura. Presto, dunque, Pioli riabbraccerà Ballo-Toure, eliminato con il suo Senegal e Sergino Dest, out agli ottavi di finale per mano dell’Olanda.

Sono usciti durante la fase a gironi, invece, Simon Kjaer e Charles De Ketelaere. Il Mondiale di Danimarca e Belgio, tra le più grandi delusioni nell’intera manifestazione, è stato davvero da dimenticare. Il difensore, che ha anche accusato qualche guaio fisico, farà il suo ritorno il 15 dicembre. Il fantasista, chiamato a riscattare una prima parte di stagione non all’altezza, invece, rientrerà due giorni di prima. Stefano Pioli avrà bisogno davvero di tutti per poter riuscire a recuperare punti sul Napoli.

Milan, Tonali aspetta il suo compagno

Avrà certamente bisogno dei suoi centrocampisti titolari, Sandro Tonali e Ismael Bennacer. L’italiano si è messo alle spalle la sfortunata avventura in Nazionale. Si è già allenato con la squadra a Milanello e ieri ha regalato sorrisi e abbracci ai suoi tifosi a Casa Milan

L’algerino, invece, come raccolto dalla redazione di MilanLive.it, non sarà a Milanello, ma raggiungerà la squadra direttamente a Dubai, pronto per giocare anche lui le amichevoli contro Arsenal e Liverpool. E’ chiaro che Paolo Maldini e Frederic Massara, che voleranno con la squadra, avranno modo per parlare direttamente con il loro centrocampista, per affrontare la questione rinnovo.