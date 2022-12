“Congratulazioni”, firma con il Milan: l’annuncio dell’avvocato di Leao

Il Milan ha rinnovato il contratto del suo promettente giocatore. Una buona notizia per il futuro del club rossonero!

Sappiamo bene quanto il Milan sia attualmente impegnato sul fronte rinnovi. Rafael Leao, Ismael Bennacer e Olivier Giroud i prossimi della lista. Non scontati, certo! Se quello dell’attaccante francese sembra il più semplice da portare a termine, bisognerà invece lavorare sodo per trovare l’accordo totale con l’algerino e con il portoghese.

Ma Paolo Maldini e Frederic Massara non guardano soltanto alla Prima Squadra. Sappiamo bene quanto il futuro di un club dipenda in maniera importante e sostanziale anche dalla maturazione dei giocatori del Settore Giovanile. Il Milan, nelle varie categorie, può già contare profili importanti, e che un giorno, chissà, potranno avere un ruolo di rilievo e fare le fortune della Prima Squadra.

Quindi occhio anche ai contratti di questi baby talenti. Oggi il club rossonero ha rinnovato l’accordo del promettente centrocampista nigeriano.

Milan, arriva la firma: è il primo

Oggi il Milan rinnovato il contratto del giovane Victor Eletu, mediano in forza nella Primavera di Ignazio Abate. Il classe 2005 è riuscito a mettersi abbondantemente in mostra da quando veste rossonero. Prelevato nel 2021 dalla Cedratese, ha in primis giocato nell’Under 17 rossonera. Quest’anno è stato accolto nella categoria superiore della Primavera e sta dando una mano ai compagni nell’attuale stagione.

Oggi, non soltanto ha confermato la sua fiducia al Milan prolungando l’accordo sino al 2025, ma ha anche firmato il primo contratto da professionista. Si appresta dunque a far un passo importante Eletu, che spera di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nella Primavera di Ignazio Abate. E’ un mediano puro Victor, con una notevole visione di gioco e una tecnica che se curata può diventare importante.

In questa stagione può contare 17 presenze complessive, tra Campionato, Coppa e Youth League. Chiaramente è uno degli ultimi arrivati, e avrà dunque bisogno di tempo per ambientarsi in una categoria superiore.

A festeggiare il rinnovo di Eletu è stato un personaggio in particolare.

Rinnovo Eletu, l’avvocato di Leao festeggia

Con grande sorpresa, l’annuncio del rinnovo di Victor Eletu è arrivato direttamente da Ted Dimvula su Instagram. Non è un nome nuovo, vero? Già, il francese è infatti lo stesso avvocato di Rafael Leao, colui che settimane fa si è recato a Casa Milan per discutere il rinnovo ben più importante del giocatore portoghese. Dimvula ha festeggiato il primo contratto da professionista di Eletu su Instagram.

“Congratulazioni al giovane centrocampista nigeriano Victor Ehuwa ELETU per aver firmato il suo primo contratto da professionista con l’Ac Milan. Finalmente capiranno… Dio l’ha fatto!” ha scritto il legale francese sul celebre social, lasciando trapelare che il mediano ha un forte potenziale tutto da scoprire.

Speriamo dunque di vederlo presto all’opera, e se davvero talentoso il salto in Prima Squadra potrà arrivare anche per lui.