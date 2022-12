Cristiano Ronaldo, è finita un’era: “Nemmeno gratis”

La carriera superlativa di Cristiano Ronaldo ormai ai titoli di coda? Sembra proprio di sì, almeno secondo ciò che arriva direttamente dai Mondiali in Qatar. E c’è chi lo considera già un peso ingombrante.

Di Cristiano Ronaldo si è sempre parlato in maniera frequente, fin da quando ha sfondato nel mondo del calcio divenendo pian piano uno degli atleti più apprezzati, esaltati e invidiati del pianeta. Ma il tempo passa per tutti, anche per dei fenomeni naturali come CR7.

In questi giorni si sta parlando di Ronaldo in maniera meno positiva e brillante del solito. La rescissione contrattuale ed i litigi con il Manchester United prima, l’esclusione dalla formazione titolare in Portogallo-Svizzera poi. Tante le critiche al campione lusitano, anche per un atteggiamento troppo individualista e poco a favore della sua squadra.

Addirittura di recente a difenderlo è dovuta intervenire la consorte Georgina Rodriguez, modella spagnola che ha voluto fare da scudo al campione tanto discusso. Siamo al canto del cigno per Ronaldo? Il trasferimento all’Al-Nassr (dove percepirà circa 200 milioni all’anno) sembra suggerire di sì.

Fabrizio Biasin a TVPlay: “Ronaldo ha seminato male in carriera”

Proprio sul tema Ronaldo è intervenuto Fabrizio Biasin, noto cronista di Libero e tifoso interista. Nel canale Twitch di TV PLAYBiasin ha proprio commentato il momento scomodo dell’attaccante ex juventino.

“Trovo triste che debba intervenire la moglie o la mamma per difendere Cristiano Ronaldo. Non sono un grande amante di Ronaldo, il problema non è che fa giocare male chi gli sta attorno. Ha fatto sempre il suo in campo, anche se di recente meno brillantemente. Il fatto è che ha seminato male, perché non sta simpatico a molti colleghi. Messi invece è amatissimo dai compagni vecchi e attuali”.

Sull’esclusione da Portogallo-Svizzera: “Molti tifosi portoghesi sono d’accordo con Fernando Santos. Al momento Ronaldo non incide, le squadre che giocano ad alti livelli non lo hanno voluto, e non perché costa troppo, non lo vorrebbero nemmeno gratis perché sarebbe una bella gatta da pelare. Per me è giusto lasciarlo in panchina, poi lui e Leao possono diventare decisivi anche a gara in corsa. Personalmente sono d’accordo con le scelte del c.t.”