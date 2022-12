Follia Real Madrid: 72 milioni per un minorenne

Spesa esagerata per il Real Madrid: i blancos mettono le mani su un 16enne, sborsando 72 milioni di euro

Tornare grandi in Europa è il sogno del Milan di Paolo Maldini. I rossoneri con l’arrivo di Elliott è riuscito ad invertire la rotta. Il grande lavoro di Ivan Gazidis, così come quello del DT, Frederic Massara e Stefano Pioli, ha permesso al Diavolo di tornare a conquistare lo Scudetto.

Un traguardo prestigioso, che ha fatto impazzire tutti i tifosi, dopo anni davvero complicati. Il Milan è tornato a vincere ma la strada da percorrere è ancora lunga. Sarà difficile imitare l’era Berlusconi, ma con la competenza e un pizzico di fortuna i sogni delle volte diventano realtà.

E’ chiaro, però, che il percorso sarà molto più complicato. Con Berlusconi si acquistavano i migliori giocatori e competere con le potenze europee era certamente più semplice. Ora tutto è cambiato. Il Milan è chiamato a trattare per settimane l’acquisto di Charles De Ketelaere, in cui i competitor non sono certo il Real Madrid o il Psg bensì il Leeds. Ma bisogna investire sui giovani per poter riuscire ad anticipare la concorrenza.

Calciomercato, giovani follie

Ma in questo periodo anche i talenti giovanissimi costano parecchio. Enzo Fernandez e Julian Alvarez sono stati sul taccuino del Diavolo, sarebbero potuti arrivare per 20/30 milioni di euro. Cifre importanti per dei ragazzi, senza alcuna esperienza in Europa. Cifre che il Milan ci pensa più di una volta, però, prima di investire. A posteriori – troppo facile – è evidente che i due argentini sarebbero stati dei grandi colpi.

Contrariamente al Milan, chiamato a fa quadrare i conti nel miglior modo possibile, c’è chi non si pone alcun problema ad investire somme importanti per giocatori giovanissimi. Non è un caso che alla fine Julian Alvarez si sia trasferito al Manchester City, o che Camavinga vesta adesso la maglia del Real Madrid.

Real Madrid, investimento esagerato

Proprio i blancos appaiono letteralmente scatenati e non si fanno problemi ad investire cifre astronomiche per giocatori ancora minorenni. La notizia, confermata da Fabrizio Romano, sul proprio profilo Twitter, ha davvero del clamoroso. La squadra campione d’Europa è pronta ad investire 60 milioni di euro, che diventano 72 milioni con le tasse, per strappare al Palmeiras, Endrik. Il brasiliano è un classe 2006. Solo lo scorso luglio ha compiuto 16 anni. Il Real Madrid, dunque non teme di investire così tanti soldi per un giocatore alle prime armi. Il talento di Endrick è infinito ma si tratta comunque di un 16enne.

Un acquisto quello da parte del Real Madrid che dimostra come il Milan dovrà davvero fare tanta strada per tornare a competere con le migliori potenze europee. Un investimento del genere da parte dei rossoneri sarebbe follia, ai blancos è ormai ordinaria amministrazione. I tempi sono cambiati e il Milan ha bisogno di correre veloce per mettersi al passo.