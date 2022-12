Il primo acquisto per l’estate: al Milan con lo sconto

È stato l’acquisto più acclamato dopo Charles De Ketelaere. I tifosi erano letteralmente entusiasti del suo arrivo ma come un po’ tutti i nuovi ha faticato enormemente a dare un contributo alla squadra.

Al Milan serve tempo per adattarsi agli schemi e ai dettami di Stefano Pioli ma se un giocatore ha qualità ed è intelligente alla fine riesce ad emergere. A Milanello c’è la netta convinzione che Sergino Dest abbia intrapreso la strada giusta per imporsi con la maglia rossonera.

Il suo inizio di stagione, anche per via di qualche problema fisico, è stato alquanto complicato ma ricoprire il ruolo di terzino al Milan non è per nulla facile. È stato ancora più difficile per Dest, che veniva da un calcio, completamente diverso: “Il Barcellona ha più palleggio, più tecnica, più verticalità ma credo molto nelle sue qualità e arriverà il suo momento”. Stefano Pioli dunque chiedeva tempo per il suo giocatore.

Già contro la Fiorentina, nell’ultima gara del 2022, però, era entrato bene in campo, dimostrando che dei passi in avanti c’erano stati e che con le sue caratteristiche potrebbe dare una mano importante al Milan.

Dest, risposte positive dal Mondiale

Dopo il match di San Siro contro i Viola, Dest è volato in Qatar per giocare i Mondiali con gli Stati Uniti. Gli USA, eliminati agli ottavi dall’Olanda, sono stati una delle sorprese della competizione e il terzino del Milan uno dei punti di forza. Il classe 2000 non ha fatto altro che proseguire quel percorso di crescita iniziato al Milan. Ancora qualche disattenzione difensiva (ma sempre meno) e tanta qualità in fase offensiva.

Devastated. We gave everything for our country but unfortunately we just came up short on the night. I’m really proud of the team & how we battled throughout the tournament. There’s so much talent in the group and the majority of us are still young with lots of time to develop. pic.twitter.com/2RuBBi7zJN — Sergiño Dest (@sergino_dest) December 4, 2022

Dest ha trovato un assist nella vittoria contro l’Iran ma sono state soprattutto le prestazioni a convincere. Prestazioni che fanno ben sperare Stefano Pioli e Paolo Maldini.

L’acquisto di Sergino Dest nelle ultime ore di calciomercato ha davvero stupito tutti. La dirigenza con un vero e proprio blitz ha messo le mani sul terzino americano, strappandolo al Barcellona, in prestito con diritto di riscatto. Una cifra importante quella concordata per l’acquisto, ben 20 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Dest piace in Inghilterra: ecco il suo futuro

Dest dopo il Mondiale di buon livello è finito nuovamente sotto la luce dei riflettori. Lo osservano soprattutto i club inglesi, che sono pronti ad approfittarne qualora il Milan decidesse di mollarlo. Lo stipendio di Dest – 3,5 milioni di euro netti – testimonia come il club rossonero creda molto nel giocatore. Nel 2023 si giocherà il posto con Davide Calabria: il Diavolo si aspetta risposte positive che lo spingano a riscattarlo. È presto però per prendere una decisione definitiva: è evidente che il Milan proverà ad abbassare il prezzo del riscatto. Servirà incontrarsi per fare il punto della situazione.

Sarà chiaramente fondamentale la volontà del giocatore in fase di trattativa. I rapporti tra il suo entourage e il Milan sono ottimi, come testimonia anche il rinnovo di Pierre Kalulu. Maldini e tutto il club rossonero si augurano che Dest possa essere il primo acquisto di giugno, ciò significherebbe avere tra le mani un nuovo titolare.