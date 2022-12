La Juve lo scippa all’Inter: un ritorno clamoroso

La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno per ripartire. Gli Elkann sono pronti a strapparlo all’Inter: ecco cosa sta succedendo

Sono giorni complicati per la Juventus di Massimiliano Allegri. Le indagini della Procura di Torino non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi bianconeri.

Le intercettazioni pubblicate sui media e i pareri degli esperti fanno temere il peggio: si parla di penalizzazioni, di ammende ma anche di retrocessione ed esclusione dalle coppe. Sarà il tempo a dire quale sarà il futuro della Juventus, che rischia seriamente di rivivere una nuova calciopoli.

Oggi giorno arrivano novità agghiaccianti, che sembrano complicare maggiormente la posizione bianconera, ma sarà la giustizia a fare il suo corso e a giudicare il club.

Juve, uno sguardo al passato

La situazione della Juventus, in attesa di giudizio, resta comunque alquanto ingarbugliata. Con le dimissioni dell’intero Cda, gli Elkann dovranno capire bene a chi affidare il club per poterlo rilanciare. Si stanno facendo sempre più insistenti le voci di una possibile cessione della Juventus, che scriverebbe la parola fine sull’avventura della famiglia Agnelli. Un passaggioo di proprietà non può certamente essere immediato, anche se siamo certi non mancheranno i compratori.

Come dicevamo, John Elkann è chiamato a dare un nuovo assetto alla Juventus. In questo momento si sta dando priorità all’aspetto amministrativo ma ben presto bisognerà guarderà anche al campo. Alex Del Piero e David Trezeguet, che qualche anno fa, hanno fato le fortune in avanti della Juve, sono solo in attesa di una chiamata, per poter dare una mano.

Un ritorno dell’ex numero dieci sarebbe la notizia migliore per un popolo, quello bianconero, che lo ha sempre voluto in società. Difficile, però, che Del Piero accetti un ruolo da comprimario. Ha voglia di far sentire la propria voce e di portare avanti le proprie idee.

Juve, un clamoroso ritorno

Ma il ritorno più clamoroso sarebbe un altro. Nei pensieri dei bianconeri, infatti, secondo quanto riferisce La Repubblica, ci sarebbe quello di riportare a casa Beppe Marotta. Affidare la ricostruzione del club all’ultimo uomo che di fatto ha reso grande la Juventus.

L’attuale amministratore delegato dell’Inter, con la quale è legato fino al 2025, non ha ancora ricevuto alcuna telefonata ma se dovesse arrivare, vacillerebbe. In panchina, ritroverebbe, quel Massimiliano Allegri che più volte ha provato a portare in nerazzurro .

A Milano, poi, Marotta non sta vivendo un momento facile. Ha, di fatto, le mani legate dalla situazione societaria che non gli permette di agire sul mercato come vorrebbe. Basti pensare all’acquisto sfumato di Bremer, andato proprio ai bianconeri.

Marotta potrebbe davvero essere il nome giusto, per la Juventus, da cui ripartire. Forse nulla di più semplice per gli Elkann: d’altronde il periodo nero dei bianconeri è iniziato proprio con l’addio dell’attuale ad dell’Inter. Potrebbe bastare riavvolgere il nastro.