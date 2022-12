Amichevole Milan-Lumezzane, risultato e tabellino: Pioli trascinato dai giovani

E’ terminata 3-2 l’amichevole tra Milan e Lumezzane. Un primo test non semplicissimo per i rossoneri. Di seguito il tabellino della gara…

Milan-Lumezzane ha rappresentato il primo test in vista della ripresa del campionato. La prima di quattro amichevoli che si svolgeranno nel mese di dicembre. La più semplice, sulla carta, dato che le prossime avversarie saranno Arsenal, Liverpool e PSV. Ma non l’ha cominciata benissimo il Milan di Pioli la partita, nonostante diversi elementi importanti in campo.

E’ infatti passato in svantaggio il Diavolo già nei primi minuti della gara. La formazione di Serie D ha giocato ad alti ritmi, dimostrando chiaramente di essere in una condizione fisica ben allenata. Il Milan ha cercato e trovato il pareggio ad inizio secondo tempo con Yacine Adli. Un bellissimo gol del francese che oggi ha giocato a tutta fascia.

Ma pochi minuti sono bastati al Lumezzane per ritrovare il vantaggio. Un fantastico tiro di Mauri da fuori area ha battuto Tatarusanu all’incrocio. Palla imprendibile per il romeno! Stefano Pioli ha a venti minuti dalla fine ha cambiato tanto, mandando in campo diversi ragazzi della Primavera, con anche Kalulu, che ha indossato la fascia da capitano, e Thiaw. Sono stati proprio i giovani a cambiare le sorti della gara.

Davvero un turbine di energia per il Milan, che ha trovato prima il pareggio con Alesi, e infine il gol vittoria con Eletu. Quest’ultimo proprio ieri ha firmato il rinnovo col Diavolo e il suo primo contratto da professionista. Quale migliore occasione per onorare l’evento!

Il tabellino del match

Milan-Lumezzane 3-2

Marcatori: 10’ Spini, 51’ Adli, 54’ Mauri, 68’ Alesi, 78’ Eletu.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu (dal 40’ Mirante); Bakoune, Gabbia (dal 60’ Thiaw), Tomori (dal 60’ Kalulu), Pobega (dal 60’ Bozzolan); Vranckx (dal 60’ Foglio), Tonali (dal 60’ Eletu); Krunic (dal 60’ Gala), Adli (dal 60’Alesi), Rebic (dal 60’ El Hilali); Origi (dal 60’ Lazetic). A disp.: Jungdal. All. Pioli

LUMEZZANE: Pisoni, Tomas (dal 40’ Pogliano), Calì, Alessandro, Spini (dal 40’ Antonelli), Pesce (dal 40’ Mauri), Parodi (dal 40’ Rigo), Poledri (dal 40’ Forte), Parravicini, Tortelli (dal 40’ Squarzoni), Regazzetti (dal 40’ Sperti). A disp.: Filigheddu, Antonelli, Scanzi. All. Franzini