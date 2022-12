Calciomercato Milan, un altro talento dal Brugge: colpo possibile

Dopo De Ketelaere, il Milan potrebbe pescare di nuovo dal Club Brugge: possibile sfida con Juventus e Napoli per un giovane talento.

Il campionato belga da tanti anni sforna giocatori molto promettenti e che finiscono poi per approdare nelle maggiori leghe europee. Nell’ultimo calciomercato estivo il Milan ha fatto un grande investimento su Charles De Ketelaere e spera di coglierne i frutti con il tempo.

Finora l’ex gioiello del Club Brugge non ha particolarmente convinto, però è giovane e gli va dato tempo. Abbiamo già visto altri calciatori con i quali è stato necessario pazientare prima di vederli esprimere ad alti livelli. Due nomi? Sandro Tonali e Rafael Leao. Ma i casi sono tanti, anche fuori da Milanello. Purtroppo, in Italia spesso non si ha grande pazienza e si tende a emettere giudizi prematuri.

Ma al Milan sanno come lavorare con i giovani e sono convinti che CDK riuscirà a esplodere nei prossimi mesi. Il suo Mondiale in Qatar è stato anonimo, ma è tutto il Belgio ad aver fallito. Il ragazzo ora si gode un po’ di vacanza prima di tornare a lavorare agli ordini di Stefano Pioli per prepararsi a un 2023 che per lui dovrà essere di rilancio.

Calciomercato Milan, piace un esterno canadese

Paolo Maldini e Frederic Massara, oltre al capo-scout Geoffrey Moncada, continuano a monitorare la Jupiler Pro League. E proprio nel Club Brugge ci sono altri talenti interessanti. Tra quelli accostati al Milan nel recente passato ci sono Raphael Onyedika, Noah Mbamba, Noa Lang e Antonio Nusa. Ma spunta anche un nome nuovo in queste ore.

Stando a quanto rivelato da Voetbal Nieuws, anche Tajon Buchanan è finito nel mirino della dirigenza rossonera. Si tratta di un esterno offensivo di 23 anni che può agire sia a destra che a sinistra. In questa stagione ha messo insieme 13 presenze condite da un gol e 2 assist. È alla prima esperienza in Europa, dopo aver giocato per anni negli Stati Uniti.

Si è messo in luce con il Canada nel Mondiale in Qatar. La nazionale nordamericana è stata eliminata nella fase a gironi, però lui si è fatto notare. Anche la Juventus e il Napoli lo monitorano, ma attenzione pure alle squadre di Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

Tajon Buchanan, qual è il prezzo?

Il Club Brugge ha speso poco più di 6 milioni di euro per comprare Buchanan dal New England Revolution. Oggi il prezzo è sicuramente superiore, però non è esploso. Chiaramente, la società belga ha tutto l’interesse di tenere il giocatore fino a fine stagione per valorizzarlo e venderlo a una cifra molto maggiore rispetto a quella investita nell’estate 2022.

Secondo il sito specializzato Transfermarkt, oggi il cartellino dell’esterno canadese vale 12 milioni. Il Club Brugge di sicuro spera di incassare parecchio di più da una eventuale cessione futura. Milan, Juventus e Napoli sono in agguato. Vedremo se ci saranno sviluppi concreti nei prossimi mesi.