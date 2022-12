Cristiano Ronaldo, arriva l’annuncio ufficiale del Portogallo

Il Portogallo ha smentito una notizia clamorosa circolata su Cristiano Ronaldo nelle ultime ore: c’è un po’ di tensione nell’ambiente.

Anche al Mondiale in Qatar non si può dire che le cose stiano filando lisce per Cristiano Ronaldo. Se gli impegni con il Portogallo dovevano essere un modo per dimenticare il divorzio burrascoso con il Manchester United, è evidente che qualcosa stia andando storto.

Tutto è nato in occasione della sostituzione nell’ultima partita della fase a gironi contro la Corea del Sud. CR7 non ha preso bene la decisione di Fernando Santos e non ha nascosto il suo disappunto, ben ripreso dalle telecamere. Il commissario tecnico ha visto tutto e si è detto deluso dal comportamento del campione, finito in panchina nei match degli Ottavi contro la Svizzera.

È circolato anche un video nel quale si vede l’ex di Real Madrid e Juventus rientrare anticipatamente verso gli spogliatoi mentre i compagni festeggiavano sotto la curva dei tifosi portoghesi. Un gesto che è stato oggetto di tante critiche, inevitabili considerando che lui è pure il capitano della sua nazionale.

Cristiano Ronaldo lascia il Qatar? Risponde il Portogallo

La tensione tra Cristiano Ronaldo e Fernando Santos è molto alta. Stando ad alcuni rumors circolati, ci sarebbe stato un confronto molto acceso tra i due. In Portogallo hanno anche rivelato che il giocatore avrebbe minacciato di lasciare il Qatar dopo aver scoperto che non sarebbe stato inserito nella formazione titolare nel match contro la Svizzera.

La Federazione del Portogallo, però, ha smentito tutto con un comunicato ufficiale: “La FPF chiarisce che in nessun momento il capitano della nazionale Cristiano Ronaldo ha minacciato di lasciare la squadra durante la campagna in Qatar”. Nonostante questa presa di posizione, la situazione rimane comunque complicata.

Il CT portoghese probabilmente lascerà in panchina il calciatore anche nella sfida dei Quarti contro il Marocco. Gonçalo Ramos ha fatto tripletta contro la Svizzera ed è difficile che non venga confermato. Anzi, i suoi gol sono la prova della buona scelta fatta e del fatto che la nazionale lusitana possa vincere anche senza la sua stella più importante.

CR7, che delusione

Sicuramente l’atteggiamento che sta tenendo non rende onore a un campione immenso come Cristiano Ronaldo. Sta deludendo tutti ed è sicuramente un peccato vedere un cinque volte Pallone d’Oro così preso dal suo egoismo. Dovrebbe mettersi maggiormente al servizio del gruppo di cui è leader, almeno in teoria.

Il Portogallo non arriva nella maniera migliore all’importante partita contro il Marocco, che potrebbe trarre vantaggio dalle tensioni presenti nello spogliatoio avversario. Il CT Santos dovrà essere particolarmente bravo a far restare concentrati i suoi calciatori. Buttare via un Mondiale per delle questioni interne evitabili sarebbe un fallimento.