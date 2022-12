Milan, il colpo del Barcellona è una manna: via libera per Maldini

Il Barcellona pianifica di effettuare un’operazione di mercato che potrebbe agevolare i progetti del Milan in vista della prossima estate.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono molto attenti alle prestazioni dei giocatori rossoneri e a fine stagione saranno chiamati a fare delle scelte. La permanenza di qualcuno a Milanello è fortemente incerta.

Nel corso dell’ultima sessione estiva del calciomercato sono arrivati alcuni calciatori in prestito e la dirigenza del Milan dovrà decidere se esercitare o meno il riscatto. Uno è Aster Vranckx, preso dal Wolfsburg e il cui acquisto a titolo definitivo costerebbe circa 12 milioni di euro. Il centrocampista belga finora ha avuto poco spazio, ma è determinato a convincere Stefano Pioli e la società.

L’altro è Sergino Dest, per il quale è stato firmato un accordo che prevede un riscatto a circa 20 milioni. Una cifra alta e che il club di via Aldo Rossi spera, eventualmente, di riuscire ad abbassare un po’. Intanto è importante che il terzino americano riesca ad avere un buon rendimento, poi il resto si vedrà più avanti.

Dest nelle ultime apparizioni con la maglia del Milan aveva fatto delle buone impressioni, ribadite anche con quella degli Stati Uniti al Mondiale in Qatar. L’ex Ajax deve sicuramente migliorare la fase difensiva, però c’è del potenziale che lo può rendere un elemento molto prezioso per la squadra di Pioli nel 2023. Soprattutto in fase offensiva, le sue doti possono essere importanti.

