Milan, delusione enorme per i tifosi: è arrivata la smentita

Arriva una netta smentita sulla voce di mercato riguardante il Milan e il giocatore. I tifosi sono rimasti molto delusi!

Il mercato di gennaio si avvicina e i tanti tifosi sperano che il Milan possa rinforzarsi di qualche innesto. Ad oggi, sembra non siano previste mosse particolari da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara, anche se secondo diverse fonti i due dirigenti potrebbero concedersi un eccezione nel mercato di riparazione. Un solo nome, che sta infuocando l’ambiente rossonero.

Parliamo chiaramente di Hakim Ziyech, il giocatore del Chelsea che ormai da due stagioni è nel mirino del Milan. La scorsa estate il marocchino è stato molto vicino ai rossoneri, ma nessun accordo è stato trovato tra i due club. Se il Milan chiedeva il giocatore in prestito con diritto di riscatto, il Chelsea avrebbe quantomeno voluto inserire nell’obbligo nella formula.

In più, a fare da grosso nodo l’ingaggio del giocatore. A Londra percepisce infatti circa 6 milioni di euro a stagione, una cifra che il Milan non è disposto a concedere ad un nuovo acquisto. Le cose potrebbero essere però più semplici per gennaio, almeno così ha scritto stamane La Gazzetta dello Sport entusiasmando i tanti tifosi.

Milan, Ziyech a gennaio?

La rosea ha riferito che Hakim Ziyech può davvero arrivare nella Milano rossonera a gennaio. Un’operazione che stavolta il Chelsea ha intenzione di chiudere. Il giocatore è un totale esubero di Graham Potter, ed è quindi inutile continuare a tenerlo in rosa. La Gazzetta parla nello specifico di un passaggio di Ziyech al Milan attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Una modalità, se veritiera, assolutamente conveniente per il club rossonero, che potrebbe aggiudicarsi a prezzo di saldo un assoluto talento.

Hakim sta dando prova di tutto il suo talento nei Mondiali in corso. In maniera sorprendente il suo Marocco ha raggiunto i quarti della competizione, battendo la Spagna. E Ziyech è la stella più luminosa di questa Nazionale. Assist, giocate e gol per lui. Il fantasista sta praticamente rispolverando il suo talento, che da troppo tempo è sprecato in quella panchina di Londra.

Ma se secondo la Gazzetta Hakim Ziyech è un desiderio di mercato sempre più concreto per il Milan, non è dello stesso avviso il giornalista.

Milan, il giornalista stronca l’entusiasmo

Manuele Baiocchini, noto giornalista di Sky Sport, ha fatto un’importante precisazione sul suo canale Twitter, spiegando che non risulta che Ziyech sia vicino al Milan, o che comunque non c’è alcuna trattativa in corso. Una smentita netta, e che chiaramente ha causato una certa delusione nei tanti tifosi.

Non è chiaro dunque ad oggi la verità dei fatti. O quale delle due fonti sia veritiera e quale no. Non ci resta che attendere gennaio per comprendere il reale stato delle cose.