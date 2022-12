Milan in salsa marocchina: colpo doppio

Non solo Inghilterra-Francia, i tifosi del Milan guarderanno con interesse anche Marocco-Portogallo. Ecco perché

Ancora un giorno senza Mondiali. Solo domani si tornerà in campo in Qatar, per i quarti di finale. Si inizierà con Croazia–Brasile, in programma alle ore 16.00, e si proseguirà con Olanda–Argentina alle 20.00.

La giornata più attesa dai tifosi milanista sarà però quella di sabato, in cui giocheranno i tre rossoneri ancora in corsa: i francesi Theo Hernandez e Olivier Giroud se la vedranno contro l’Inghilterra, in serata. Prima il Portogallo di Rafael Leao sfiderà il Marocco.

Proprio la Nazionale africana è la vera grande sorpresa dei Mondiali. I tifosi del Diavolo hanno seguito le prestazioni di Ziyech e compagni, proprio per ammirare da vicino il talento del Chelsea. Sono ormai da diverse sessioni di calciomercato che l’esterno di destra, che può giocare anche dietro la punta, viene accostata al Milan.

Ziyech, conferma mondiale

Il Mondiale ha dimostrato che Ziyech ha ancora tanto da dare, recitando un ruolo da protagonista. E’ evidente, però, che non può più farlo a Londra, dove Potter non lo considera una prima scelta. I blues, inoltre, hanno intenzione di rafforzarsi proprio sulle corsie e gli spazi per il marocchino non possono far altro che diminuire. Ziyech è pronto a lasciare il Chelsea già durante la sessione invernale del calciomercato ma l’ottimo Mondiale potrebbe complicare la sua partenza.

Ad oggi il Milan non ha mosso passi concreti per il marocchino, che continua però a piacere tanto. Per vederlo in rossonero servirebbe che il Chelsea apra al prestito con diritto di riscatto e che il giocatore rinunci a qualcosa del suo stipendio, sui sei milioni di euro, troppo alto per le casse rossonere. L’addio di qualche elemento della rosa, come Bakayoko e Adli (in prestito), inoltre, potrebbero certamente favorire l’arrivo di un nuovo acquisto, come potrebbe essere Ziyech. La Gazzetta dello Sport ipotizza un arrivo in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, con stipendio a 4/4,5 milioni di ero

Marocco-Portogallo, altro giocatore nel mirino

Marocco–Portogallo, dunque, sarà un match che i tifosi del Milan guarderanno con maggiore attenzione. Come detto, Ziyech sarà uno degli osservati speciale ma non sarà l’unico. I sostenitori del Diavolo, chiaramente, nutrono la speranza di vedere il più allungo possibile in campo anche Rafael Leao, che è alla ricerca della sua terza rete. E’ difficile che parta titolare ma il portoghese ha dimostrato di essere decisivo anche quando è chiamato ad entrare dalla panchina.

Guardando al calciomercato, un giocatore della sfida che potrebbe interessare è sicuramente Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina è stato tra i migliori della sua nazionale e già contro il Milan, a San Siro, nell’ultima partita del 2022, aveva impressionato tutti. Amrabat ha un contratto in scadenza nel 2024. I rapporti tra i suoi agenti e la dirigenza rossonera – lo dimostra anche il rinnovo di Kalulu – sono ottimi. Il marocchino sarebbe un ottimo rinforzo per la mediana ma bisogna fare i conti con l’insidia inglese, rappresentata dal Liverpool, che lo vorrebbe portare in Premier League.