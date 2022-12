Milan-Lumezzane, gli highlights dell’amichevole: il gol di Adli è bellissimo (VIDEO)

Il Milan ha vinto in amichevole questo pomeriggio. Ecco le immagini ed i gol della sgambata di oggi contro il Lumezzane, squadra lombarda che milita attualmente in Serie D.

Oggi il Milan è tornato in campo dopo diversi giorni di sosta e di attesa. La squadra di Stefano Pioli ha ripreso da qualche giorno a lavorare in gruppo a Milanello, mentre nel pomeriggio è andata in scena una sgambata amichevole per testare la condizione dei calciatori a disposizione.

Il match, disputato nel primo pomeriggio presso il centro sportivo di Carnago, ha visto il Milan affrontare il Lumezzane. Una squadra molto ben attrezzata, che milita nella Serie D lombarda. Tra l’altro i rossoblu stanno dominando il proprio girone, visto che sono in testa con 29 punti.

Il Milan ha vinto l’amichevole, per l’occasione organizzata in due tempi da 40 minuti ciascuno, per 3-2. Un successo in rimonta che ha rallegrato mister Pioli, sia per il modo con cui i rossoneri hanno riacciuffato il match, sia per l’ottimo ingresso in campo dei giovani della Primavera che hanno permesso di ribaltare la situazione.

Il video di Milan-Lumezzane 3-2

Nel primo tempo mister Pioli ha schierato il Milan con un inedito 3-5-2, dando spazio sia ai titolari che sono rimasti a disposizione (su tutti Tomori, Tonali e Rebic), ma anche a calciatori giovani o meno impegnati negli scorsi mesi.

I bresciani sono passati in vantaggio per primi con la rete di Spini, per poi sfiorare il raddoppio in più occasioni. Nella ripresa il Milan ha trovato il pari con un euro-gol di Yacine Adli, azione personale e serpentina terminata con un destro in diagonale vincente. Sul più bello il Lumezzane si è però riportato avanti grazie ad un bellissimo tiro da fuori di Mauri.

Dopo un’occasione fallita da Origi, Pioli cambia mezza squadra inserendo tanti giovani del vivaio, prestati per un pomeriggio ai big. Due di loro saranno protagonisti del ribaltone finale: prima Alesi approfitta di un errore difensivo degli ospiti e trova il pareggio. Poi a due minuti dal termine è il nigeriano Eletu a trovare la conclusione decisiva per il 3-2 finale.

Ora il Milan si preparerà per il ritiro di Dubai, dove affronterà l’Arsenal il 13 dicembre ed il Liverpool il 16 dello stesso mese, per due amichevoli di lusso in terra araba.