Nuovo summit e firma: finalmente la fumata bianca

Incontro in vista per il prolungamento dell’attaccante. Le parti sono pronte ad accelerare per la firma sul contratto. Il punto della situazione

Il più grande regalo che si aspettano tutti i tifosi del Milan è il rinnovo di Rafael Leao. Difficile che la firma sia sotto l’albero di Natale ma Paolo Maldini e Frederic Massara lavorano senza sosta per riuscire a trovare un accordo con l’attaccante.

In questi giorni il portoghese è chiaramente impegnato con la sua nazionale. Per il Ct Santos, il giocatore rossonero non è un titolare e nelle prime quattro partite del Mondiale, tre della fase a gironi e gli ottavi di finali, è sempre partito dalla panchina. Pochi minuti di gioco per Leao ma che sono comunque bastati per fare la differenza. Contro il Ghana ha cambiato letteralmente il match, trovando il suo primo centro in Qatar. Si è ripetuto contro la Svizzera, subentrando solamente all’87’.

Difficile che Leao scenda in campo da titolare ai quarti contro il Marocco ma certamente ci sarà spazio per lui e i tifosi rossoneri non vedono l’ora di ammirarlo. Lo faranno anche Paolo Maldini e Frederic Massara, che voleranno con la squadra a Dubai, non proprio lontanissimo da dove si sta svolgendo il Mondiale.

Non è da escludere, infatti, che la dirigenza faccia un blitz in Qatar per vedere da vicino la parte finale della competizione. Per il rinnovo di Leao, invece, bisognerà aspettare.

Futuro Leao, il punto della situazione

Come abbiamo raccontato, in questi giorni sono proseguiti i contatti tra Maldini e l’entourage dell’attaccante. Non sono mancate le telefonate con Jorge Mendes ma anche un incontro con l’avvocato Ted Dimvula, che è stato in sede per la firma del giovane Eletu. Appare ovvio che le parti abbiano affrontato anche il discorso relativo al prolungamento di Rafael Leao.

Gli attori chiamati in causa per risolvere una vera e propria matassa sono davvero in tanti e bisogna ricordare anche il padre, vero regista di tutto, oltre che la questione relativa allo Sporting. Dunque il sì di Leao non basta. Serve trattare per riuscire a raggiungere la fumata bianca.

Leao, segnali positivi

Il clima, però, è disteso e la ferma volontà di Leao di proseguire in rossonero mantiene l’ottimismo in casa Milan. L’attaccante è convinto che non ci sia nulla di meglio del Diavolo e di Stefano Pioli per proseguire il suo percorso di crescita. Dal Qatar Rafa continua a mandare segnali positivi: dopo le dichiarazioni, i messaggi tweet, in cui promette nuovi gol con la maglia del Milan.

Maldini e Massara si sono sempre detti fiduciosi, è davvero arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. Sul tavolo finirà un contratto da sette milioni di euro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, è previsto un nuovo summit tra le parti, un incontro, magari già a Dubai.