Aguero in diretta con Messi: esplode Twitch, numero di spettatori spaventoso

Aguero ha fatto una diretta Twitch sul suo canale con ospite Messi, ma sono spuntati anche altri giocatori della nazionale argentina.

C’è grande entusiasmo in Argentina per questo Mondiale in Qatar. Sarà l’ultimo di Lione Messi e i tifosi sperano che il capitano riesca a trascinare la Seleccion alla vittoria della Coppa del Mondo.

L’esordio con sconfitta contro l’Arabia Saudita aveva generato tante critiche, anche nei confronti dell’ex stella del Barcellona. Ma nelle successive partite contro Messico e Polonia sono arrivate due vittorie che hanno permesso alla squadra di Lionel Scaloni di accedere agli Ottavi di finale.

Anche l’ostacolo Australia è stato superato, con il contributo decisivo dello stesso Messi (autore dell’1-0, poi è finita 2-1). Venerdì nei Quarti ci sarà un’avversaria di ben altro calibro, l’Olanda. Si tratterà di un test di maturità molto importante per la nazionale sudamericana, chiamata a non fallire e non deludere milioni di tifosi che sognano un altro trionfo dopo quelli del 1978 e del 1986.

Argentina, Aguero live su Twitch con Leo Messi

Sergio Aguero, che ha dovuto ritirarsi dal calcio per dei problemi al cuore, nell’ultima diretta sul suo canale ufficiale Twitch ha ospitato proprio Messi. Sicuramente El Kun avrebbe voluto essere nel ritiro in Qatar con il suo ormai ex compagno di nazionale, però ha voluto comunque essere protagonista con una live molto gradita ai tifosi argentini.

Momento lacrimuccia: Messi dice ad Agüero “Sono nel nostro appartamento”, nonostante il Kun si sia ritirato ormai da un anno Leo non ha più voluto nessun altro compagno di stanza da allorapic.twitter.com/n1cRWli8Sk — Giacomo Cobianchi (@G_Cobianchi) December 7, 2022

A un certo punto è spuntato anche Alejandro Gomez, El Papu, e Aguero ha fatto una battuta sulla sua pelata. Ha domandato agli ascoltatori a chi somigliasse l’ex fantasista dell’Atalanta e ci sono state delle risate. Dopo un po’ sono apparsi pure Leandro Paredes e Rodrigo de Paul, due giocatori che in Italia conosciamo molto bene.

Sicuramente fa un po’ impressione vedere la leggenda del Manchester City ritirata e costretta a non poter aiutare la Seleccion. Sono state tante le persone che hanno seguito la diretta e che hanno scritto dei messaggi. A un certo punto l’ex giocatore ha detto che si sono collegate 245 mila persone. Un vero successo. Un record per El Kun.

Argentina determinata a vincere il Mondiale

Aguero alla fine della live ha fatto i suoi auguri di buona fortuna a Messi e compagni per il resto del Mondiale in Qatar: “Soffro un po’ da fuori, ma me la godo comunque. Sento comunque di essere con voi, pur senza esserci“. Parole che hanno commosso, come quelle del capitano argentino che gli ha risposto che manca al gruppo.

La squadra di Scaloni venerdì darà il massimo per sconfiggere l’Olanda. Punta ad arrivare fino in fondo alla competizione. E se dovesse vincere la Coppa del Mondo, certamente non mancherà una dedica speciale proprio al Kun.