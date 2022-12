Milan a Dubai, il programma ufficiale: grande spazio ai tifosi

L’AC Milan ha finalmente presentato il programma del Dubai Training Camp, il mini ritiro arabo che preparerà i rossonero alla riapertura dei campionati. Quante attività!

Nella giornata di domani, il Milan partirà alla volta di Dubai per concedersi un mini ritiro intensivo immerso nelle bellezze esotiche degli Emirati Arabi. Nello specifico sono dieci i giorni che i rossoneri passeranno nella celebre città moderna (dal 10 al 20 dicembre), e agli allenamenti si intervalleranno anche a diverse attività. Di estrema importanza le due amichevoli contro Arsenal e Liverpool, test fondamentali per riprendere coraggio e ritmo partita.

L’AC Milan ha appena presentato il programma del Dubai Training Camp sul proprio sito ufficiale. Il club ha reso noti alcuni importanti dettagli sull’evento. “Dieci giorni di preparazione sul campo in vista dei prossimi impegni ufficiali, in cui i giocatori a disposizione di Mister Pioli e dello staff potranno contare su infrastrutture all’avanguardia, servizi e location d’eccellenza. Come il Maktoum Stadium, palcoscenico della prossima Dubai Super Cup”.

La Dubai Super Cup è appunto il mini torneo a cui prenderanno parte Milan, Liverpool, Arsenal e Lione. Ma i rossoneri sfideranno soltanto le squadre inglesi. “Durante il torneo, che prevede per ogni gara anche una speciale sessione di calci di rigore, i rossoneri scenderanno in campo il 13 dicembre alle ore 15.00 (CET) contro l’Arsenal, attuale capolista della Premier League, e il 16 dicembre alle ore 16.30 (CET) contro il Liverpool” ha specificato l’AC Milan”.

Per quanto riguarda la programmazione TV delle due gare, nel comunicato ufficiale viene specificato che Milan-Arsenal verrà trasmessa su DAZN e Sky, mentre Milan-Liverpool sarà in esclusiva su DAZN.

Milan a Dubai, la parola d’ordine è ‘consolidare’

L’AC Milan ci ha tenuto a ribadire come il viaggio della squadra a Dubai sarà un’importante occasione di consolidamento del rapporto con i partner e sponsor arabi (Emirates, Siro, Jeeny, Expo 2020 Dubai), e con i tantissimi tifosi che risiedono nella regione degli Emirati.

“Attraverso visite istituzionali, incontri di business, attività dedicate ai tifosi e iniziative commerciali, AC Milan intende consolidare ulteriormente la propria presenza in una regione dove l’interesse per il calcio è in grandissima crescita e in cui la passione per il brand e i colori rossoneri è certificata dai numeri. Nel paese, secondo Nielsen, il calcio è lo sport più popolare e il Milan gode del supporto di oltre 2,5 milioni di tifosi” ha scritto il club nel comunicato ufficiale. Numeri davvero stupefacenti!

Milan, tifosi al primo posto

Il Milan ha sempre dimostrato e meritato il forte attaccamento con la sua tifoseria. Un legame d’amore immenso, che il club vuole portare in alto anche nel mini ritiro a Dubai. E’ per questo che abbiamo parlato di tifosi. Il Milan sta organizzando grandi cose per i suoi supporters negli Emirati:

“Il viaggio sarà un’opportunità unica per abbracciare ed emozionare i tanti tifosi nella regione, a partire dai match della Dubai Super Cup. Ma non solo: alcune sessioni di allenamento a porte aperte, eventi e Meet&Greet saranno occasione per avvicinare i giocatori rossoneri. Tra le varie iniziative, ci saranno opportunità per content creation e incontri con il Principal Partner Emirates, Meet&Greet organizzato insieme ad alcuni partner del Club, e l’evento ideato insieme a PUMA, presso lo Store a Dubai, il 17 dicembre con protagonisti alcuni giocatori del Milan”.

E chi non sarà a Dubai si perderà tutto queste spettacolo? Ovviamente no, l’AC Milan continuerà a produrre contenuti e documentare quanto accade ai rossoneri grazie ai suoi strumenti digitali: “Dall’emirato del Dubai, il Club continuerà a rimanere connesso agli oltre 500 milioni di fan nel mondo grazie alla creazione da parte della Milan Media House di contenuti multimediali esclusivi che coinvolgeranno ogni giorno gli appassionati milanisti attraverso le diverse piattaforme ufficiali del Club”.