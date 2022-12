Calciomercato Milan, idea dal Sassuolo: colpo da 25 milioni

Il Milan segue con interesse alcuni talenti che militano in Serie A: uno di questi gioca nel Sassuolo ed è un obiettivo anche del Napoli.

Paolo Maldini e Frederic Massara in questi anni hanno preso rinforzi soprattutto dall’estero, dove hanno trovato occasioni di mercato più favorevoli, ma monitorano attentamente anche i profili più interessanti della Serie A. Alle giuste condizioni economiche, valutano pure investimenti in Italia.

Ci sono squadre di media o bassa classifica che hanno talenti dal buon potenziale e che sono già nella lista degli osservatori del Milan. Alcuni nomi militano nel Sassuolo, club molto bravo a pescare giocatori di prospettiva da rivendere a prezzi che gli consentono di mettere a bilancio delle plusvalenze notevoli.

Nel recente passato la società rossonera si è interessata a calciatori neroverdi, basti pensare a Gianluca Scamacca e a Domenico Berardi, ma nessuna trattativa è mai decollata. Un altro che piace è Hamed Junior Traoré, 22enne trequartista o esterno offensivo che però in questa stagione non sta brillando (6 presenze e 1 gol), soprattutto a causa di un infortunio che lo ha condizionato inizialmente. Ha saltato 9 partite di campionato e una di Coppa Italia. Nel 2023 cerca rilancio.

Mercato Milan, non solo Traoré: piace un altro gioiello del Sassuolo

Oltre a Traoré, il Milan sta osservando anche un altro giocatore della squadra di Alessio Dionisi: Armand Laurentié. Il 24enne esterno sinistro offensivo ha messo insieme 2 gol e 3 assist nelle 9 presenze collezionate in Serie A finora.

Secondo quanto rivelato da Radio Punto Uno, nella corsa al francese ex Lorient c’è anche il Napoli. Il Sassuolo nell’immediato punta a trattenere Laurentié, ogni discorso per una eventuale cessione è rimandato al calciomercato estivo. Per avviare una trattativa con l’amministratore delegato Giovanni Carnevali servirà un’offerta da 20-25 milioni di euro.

Il club emiliano ha investito 10 milioni (più 2 di bonus) per comprare il cartellino nell’ultima estate e punterà a venderlo al doppio o anche di più. Il prezzo dipenderà, ovviamente, dal rendimento che avrà Laurentié nei prossimi mesi.

Maldini e Massara valutano sostituti di Rafa Leao

Il Milan ha Rafael Leao in scadenza di contratto a giugno 2024 e senza rinnovo sarà costretto a venderlo entro l’estate prossima. Normale che Maldini e Massara stiano prendendo in considerazione dei potenziali sostituti.

Chiaramente oggi è impensabile sostituire Leao con Laurentié, non ci sono dubbi. Il portoghese andrebbe rimpiazzato con un esterno di un certo livello e capace di non farlo troppo rimpiangere, nel caso. La priorità è prolungare il contratto, ma senza un accordo sarà logico pensare concretamente a un sostituto.

L’eventuale vendita di Rafa può portare nelle casse rossonere una cifra importante. Difficile che possano arrivare i 150 milioni della clausola di risoluzione, però con una seconda parte di stagione ad alto livello è verosimile che arrivino offerte da almeno 70-80 milioni.