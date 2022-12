Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Il Real Madrid ha detto no”

Il Real Madrid avrebbe risposto negativamente alla proposta che riguarda direttamente anche il calciomercato del Milan in vista della sessione di gennaio. Una decisione che cambia tutte le prospettive.

Il mercato di gennaio si avvicina. Vista la sosta per via del Mondiale in corso in Qatar, moltissimi club stanno già agendo sotto traccia per non farsi trovare impreparati in vista della ripresa e dell’avvio ufficiale della sessione invernale.

C’è molta curiosità attorno a ciò che farà il Milan in tal senso. Stefano Pioli sa di avere a disposizione una rosa molto competitiva e giovane, dunque non ci sarà affatto bisogno di rivoluzioni o di numerosi colpi in entrata. Ma qualcosa potrebbe accadere, anche dal punto di vista delle uscite.

Molto dipenderà da quei calciatori che, attualmente, appaiono meno sicuri di restare. Non solo gli esuberi del Milan, ma anche coloro che devono ancora sistemarsi dal punto di vista contrattuale. Quegli elementi che hanno la scadenza non così lontana e non si è ben capito cosa sarà del loro futuro.

Altri rumors su Leao al Real Madrid: c’è la risposta degli spagnoli

Ovviamente da mesi si parla di Rafael Leao come il calciatore del Milan con la situazione più intricata di tutte. Il portoghese al momento è ai Mondiali di Qatar 2022, coltivando il sogno di arrivare in finale con la nazionale lusitana.

Ma una volta rientrato a Milanello, Leao dovrà affrontare seriamente il discorso rinnovo. Ad oggi le parti, ovvero il Milan e l’agente Jorge Mendes, sono piuttosto lontane sul piano di domanda e offerta. I rumors su un suo futuro altrove sono piuttosto numerosi, ma per ora di concreto non si è mosso nulla.

Addirittura dalla Spagna arriva una notizia che sembra agevolare la permanenza di Leao al Milan. Secondo il noto quotidiano sportivo Marca, il Real Madrid avrebbe snobbato la pista Rafa Leao. I blancos sono tra le società evidentemente interessate al numero 17 rossonero, ma per il momento non intendono muoversi in maniera ufficiale verso il portoghese.

In particolar modo a gennaio il Real avrebbe deciso di non mettere mano alla propria rosa. Leao, proposto da Medes alla società campione di Spagna in carica, non interessa per il momento. L’unica operazione su cui Florentino Perez starebbe lavorando è l’ingaggio (per il 2024) del giovanissimo talento brasiliano Endrick dal Palmeiras.

Real Madrid, no secco anche a Gakpo e Garnacho

Una strategia ormai scritta da parte del Real Madrid. A gennaio non dovrebbe arrivare alcun rinforzo di lusso. Non solo Leao, anche altri calciatori proposti alla squadra di Carlo Ancelotti sono stati snobbati.

Marca fa anche i nomi di Cody Gakpo, attaccante di grande talento del PSV Eindhoven, una delle rivelazioni dell’Olanda al Mondiale. Il 23enne sembra infatti destinato a passare al Manchester United. Snobbato anche Alejandro Garnacho, giovanissimo fantasista proprio dello United in scadenza di contratto. Il Real ha semplicemente snobbato tutte queste proposte.