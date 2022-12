DAZN, il regalo di Natale perfetto: una promozione imperdibile

La piattaforma streaming ha concesso una promozione per l’abbonamento di 3 mesi in vista del periodo natalizio

In questo momento il campionato è fermo per i Mondiali e bisognerà aspettare ancora circa un mese prima di tornare ad ammirare o spettacolo della Serie A e degli altri campionati principali, che riprenderanno in momenti diversi.

Qui da noi si ricomincia il 4 gennaio, ma la voglia dei tifosi di tornare ad esultare per i gol della propria squadra è tanta e non si vede l’ora che tutto riparta. Prima però c’è il Natale e la piattaforma di DAZN ha deciso di cogliere l’occasione per offrire l’abbonamento ad un prezzo speciale in questo periodo, per chi ancora non l’abbia sottoscritto ma non voglia perdersi le emozioni del finale di campionato.

Ecco quindi che la piattaforma streaming ha deciso di attivare la Promo Natale per tutti coloro che amano lo sport e non abbiano ancora avuto la possibilità di abbonarsi. L’idea può essere sfruttata per un ottimo regalo natalizio a un amico o un parente appassionato di calcio, o di sport in generale.

DAZN, in cosa consiste la promozione di Natale

Ma in cosa consiste la promozione offerta da Dazn per questo periodo natalizio? Si tratta dell’offerta di una carta prepagata DAZN PLUS da 3 mesi al prezzo speciale di 89,90€ al posto di 99,90€. La promozione è valida fino al 24 dicembre ed esclusivamente nei negozi Unieuro. Si ricorda inoltre che con DAZN PLUS è possibile guardare tutto lo sport offerto dalla piattaforma su ben due dispositivi in contemporanea, anche in due luoghi diversi.

A questo si unisce la possibilità di associare fino a sei dispositivi al proprio account DAZN. Chi abbia un amico o un familiare che non ha la possibilità di godersi lo sport in streaming può decisamente pensare a questo tipo di regalo per Natale. Basterà cercare il negozio Unieuro più vicino e andare ad acquistare un abbonamento al prezzo speciale della promozione. Per attivare le carte prepagate DAZN basta entrare nel portale e inserire il codice che è sul retro della carta all’interno dell’apposita pagina.

Cosa vedere su DAZN

Su Dazn è possibile guardare davvero tantissimi contenuti, dalla Serie A alla Serie B, passando per la Liga, la MLS e l’Europa League, oltre a numerose amichevoli. E questo solo per quanto riguarda il calcio. Chi possiede un account su questa piattaforma streaming ha la possibilità di godersi anche le emozioni di basket, tennis, MMA, boxe, NFL, pallavolo e tanti altri sport minori.

Sono disponibili inoltre tantissimi approfondimenti e programmi divertenti con cui passare il tempo anche quando non sono in programma degli eventi. Senza dimenticare che si possono rivivere le emozioni delle partite con tutti gli highlights di ogni singola sfida, e addirittura l’evento completo nel caso in cui lo aveste perso in diretta.