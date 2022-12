Leao, il Mondiale è finito: Portogallo eliminato dal Marocco

Esito clamoroso nel quarto di finale tra Portogallo e Marocco. Un risultato che potrà avere risvolti importanti nei piani del Milan!

Quello che è accaduto oggi nel quarto di finale tra Portogallo e Marocco rimarrà sicuramente nella storia. La Nazionale Africana ha battuto per 1-0 i lusitani, distruggendo ogni pronostico. I marocchini hanno dimostrato grande coraggio e spirito gruppo, meritando in ogni caso il passaggio alla semifinale. L’avversaria si deciderà stasera, nel maxi scontro tra Francia e Inghilterra.

Grande delusione ovviamente per la squadra di Fernando Santos e i tifosi portoghesi. Nonostante lo strapotere tecnico, i lusitani non sono riusciti a piegare l’avversaria, anzi. Il Marocco ha giocato d’astuzia, rimanendo sempre compatto e sfruttando gli spazi in contropiede. E’ la seconda volta nella storia che una Nazionale Africana riesce ad accedere alle semifinali di un Mondiale.

Il risultato dice molto, e può dire tanto anche in ottica Milan. I motivi sono due.

Ziyech stella del Marocco, si mette male per Maldini

Hakim Ziyech è stato ancora una volta grande protagonista del suo Marocco. Nella gara odierna contro il Portogallo ha messo in campo l’ennesima prestazione di cuore e talento. E’ stato un elemento chiave, e la sua partita è stata di enorme spessore. Il giocatore del Chelsea ha macinato corsa e fiato per contribuire all’impresa della sua squadra. Qualità e quantità, in fase difensiva e offensiva. La vera anima del Marocco!

Chiaramente questo magico percorso ai Mondiali potrà cambiare tanto in ottica mercato. Per molte fonti il giocatore era diretto al Milan già a gennaio prossimo, ma è chiaro che adesso cambierà molto nelle pretese del Chelsea e probabilmente del giocatore stesso. La Coppa del Mondo sta servendo al marocchino a rispolverare il suo immenso talento, lo stesso disperso nella panchina dello Stamford Bridge.

Se il suo valore di mercato si era abbassato di molto, nettamente differente sarà la situazione dopo il Mondiale. Assai probabilmente i 15 milioni di euro non basteranno più per aggiudicarselo, e sarà difficile che il giocatore abbassi le sue pretese d’ingaggio. Ad oggi sembra quindi sempre più lontano Ziyech dal Milan. Un fatto che non può che far dispiacere i tanti tifosi rossoneri.

Leao, delusione Mondiale: e il rinnovo?

Delusione immensa per Rafael Leao. Il rossonero si aspettava di vivere un Mondiale diverso, anche se non ha perso le occasioni per mettersi in luce. Nonostante il poco spazio concessogli da Fernando Santos, ha dimostrato di valere tantissimo. Due gol in questo Mondiale, entrambi segnati da subentrato. Mai una presenza da titolare per lui.

Anche oggi è stato mandato in campo dal CT portoghese intorno al 70′ minuto del secondo tempo. Troppo tardi per la maggioranza della critica sportiva. Con maggiore spazio, Leao avrebbe potuto dare maggiore incisività alla sua squadra. Così non è stato, e nonostante tutto questo può dirla bene al Milan.

E’ come se Leao non abbia avuto la possibilità di sfruttare al meglio la vetrina dei Mondiali, e quindi non è riuscito a far impazzire dal desiderio i tanti club interessati a lui. Una volta terminate le vacanze, si siederà subito al tavolo con Maldini e Massara. Chissà che il rinnovo non sia adesso una questione più semplice da affrontare.