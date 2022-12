Milan, lo conferma anche Fabrizio Romano: “Non c’è nulla”

Il mercato di gennaio è alle porte, e i tifosi rossoneri non aspettano altro che Paolo Maldini e Frederic Massara realizzino l’unico ed immenso desiderio, quello di portare Hakim Ziyech al Milan. Le voci sul marocchino e il Diavolo si protraggono ormai da stagioni, e secondo tantissime fonti sarebbe gennaio prossimo il periodo perfetto per il suo trasferimento in Italia.

Si è parlato anche di una ipotetica formula dell’affare. Il Milan vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, un riscatto fissato a 15 milioni di euro. Con le tante panchine fatte a Londra, chiaramente il prezzo di Ziyech si è abbassato di molto, ma il Mondiale in corso potrebbe creare un effetto risalita. Impegnato col suo Marocco ai quarti di finale, sta brillando come la stella più luminosa della Nazionale africana. Le presunte richieste potrebbero cambiare dopo i Mondiali, sia del Chelsea che del giocatore.

Si è gia sparsa la notizia che Hakim Ziyech è pronto a chiedere 8 milioni d’ingaggio al Milan per il trasferimento. Cifre folli, e che avrebbero portato il club rossonero ad un allontanamento. In realtà, secondo l’illustre esperto di mercato le cose stanno diversamente.

I media hanno forse illuso i tanti tifosi? Le notizie che si sono rincorse su Ziyech e il Milan hanno sbattuto su forti contraddizioni. L’ultima, pesante, arriva direttamente da Fabrizio Romano, una delle fonti più accreditate al mondo in fatto di mercato. Secondo l’esperto non c’è alcun dialogo in corso tra Milan e Chelsea per il marocchino. Nessuna formula o trattativa sul tavolo dunque.

Insomma, nulla di nulla, al momento! Il Milan potrebbe rifarsi sotto a gennaio? C’è chi dice che Paolo Maldini abbia addirittura inviato degli emissari in Qatar ad osservare le prestazioni di Ziyech. Ma ad oggi, ogni qualcosa si dica suona come una banale supposizione. Intanto, sono sempre più forti le voci che danno un altro club di Premier League su Hakim.

No negotiations are taking place now between Chelsea and AC Milan for Hakim Ziyech. It was discussed in the summer then no more club to club talks, as of today. 🚨🔵🇲🇦 #CFC

Ziyech future remains open — it will be discussed after World Cup. pic.twitter.com/k93ZMblSZU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 10, 2022