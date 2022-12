Milan, rientro più vicino: sarà a Dubai con la squadra

Buone notizie filtrano dall’ambiente milanista! Anche il rossonero partirà con la squadra alla volta di Dubai. Ci siamo quasi!

Questa sera il Milan di Stefano Pioli partirà per gli Emirati Arabi. Un mini ritiro di dieci giorni nella calda Dubai servirà alla squadra per lavorare intensivamente in vista della riapertura del campionato. C’è da recuperare energie finisce e mentali, rimettere minuti nella gambe e rientrare nella mentalità grintosa di chi vuole ripetersi nel successo. In questo senso saranno molto utili le due amichevoli che si disputeranno nel contesto della Dubai Super Cup.

Il Milan affronterà infatti Liverpool e Arsenal nel mini torneo organizzato dai Gunners. Il 13 dicembre sfida alla squadra di Arteta, mentre il 16 sarà il turno dei Reds. Due gare prestigiosissime, seppur amichevoli, che potranno dare grossi stimoli ai rossoneri guidati da Pioli. Chiaramente, la squadre presenti non saranno al completo.

Per quanto concerne il Milan, è al momento orfano dei big impegnati al Mondiale (Leao, Theo Hernandez e Giroud), ma anche di chi ha partecipato alla fase a gironi e si sta ancora godendo le meritate vacanze. A Dubai saranno invece presenti i numerosi infortunati, che ovviamente però non prenderanno parte alle gare. Anche il rossonero, nonostante il duro infortunio, partirà con la squadra questa sera.

Milan, a Dubai per seguire il programma di recupero

Come ribadito nel corso di questi giorni, tutti i giocatori attualmente infortunati partiranno con la squadra alla volta di Dubai. Alexis Saelemaekers, Davide Calabria, Mike Maignan e anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha messo nel mirino la Supercoppa italiana contro l’Inter (18 gennaio) come occasione per tornare in campo. Insieme agli altri seguirà dunque il suo programma personalizzato di recupero a Dubai.

C’era qualche dubbio su Alessandro Florenzi. Il terzino ex Roma è l’ultimo pronosticato a rientrare dall’infortunio. Nonostante si pensava potesse farcela per gennaio, sarà invece febbraio il mese giusto per tornare in campo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. Per Florenzi ci vorrà infatti qualche giorno in più, dopo l’operazione subita in seguito all’infortunio rimediato a settembre.

Nonostante ciò, l’esterno veterano sarà con la squadra a Dubai per fare gruppo e continuare al meglio il programma di recupero. Una notizia che farà piacere ai tanti tifosi.

Milan, quando recuperano gli altri

Per quanto riguarda Mike Maignan, Alexis Saelemaekers e Davide Calabria… I tre sono attesi al rientro in gruppo proprio durante il mini ritiro arabo. Ci vuole una certa prudenza. Sicuramente salteranno le amichevoli contro Arsenal e Liverpool, ma con tutta probabilità potrebbero giocare l’amichevole del 30 dicembre in territorio olandese contro il PSV.

Il loro lavoro di recupero procede alla grande, e Stefano Pioli li avrà a disposizione per la riapertura del campionato. Il mese di dicembre sarà importantissimo per Alexis, Mike e Davide a recuperare brillantezza fisica.