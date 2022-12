Salernitana-Milan, infortunio in allenamento: Nicola non avrà un titolare

In vista di Salernitana-Milan, mister Nicola perde un titolare della sua squadra: assenza che può portare nuove scelte sul mercato.

Il Milan ha ripreso gli allenamenti e vuole farsi trovare pronto per la ripartenza del campionato, che avverrà il 4 gennaio contro la Salernitana. Una trasferta da non sottovalutare, ricordando anche che nella scorsa Serie A i rossoneri non andarono oltre l’1-1 allo stadio Arechi.

Dopo l’amichevole a Milanello contro il Lumezzane, adesso la squadra di Stefano Pioli andrà a Dubai per un ritiro che la vedrà affrontare Arsenal e Liverpool nella Dubai Super Cup. Due sfide molto importanti per prepararsi alla ripresa effettiva della stagione.

E importante sarà anche l’ultimo test amichevole del 2022, quello del 30 dicembre in Olanda contro il PSV Eindhoven. Il Diavolo ha scelto di giocare contro avversari di livello durante questa pausa e ciò potrebbe rivelarsi una scelta corretta per essere pronti agli impegni del 2023.

Salernitana-Milan: un altro assente per Davide Nicola

Il Milan vuole iniziare il nuovo anno vincendo, ma la Salernitana sta lavorando per fare un altro sgambetto ai rossoneri. Davide Nicola, però, dovrà sicuramente rinunciare ad Antonio Candreva per squalifica. E c’è anche un altro titolare che non dovrebbe essere a disposizione per quel match di Serie A.

Infatti, Luigi Sepe in allenamento ha riportato una lesione a carico del polpaccio della gamba destra. Ha già iniziato il lavoro riabilitativo. Mario Giuffredi, agente del portiere, ha dichiarato a TMW che è previsto uno stop di un mese. Di conseguenza, non dovrebbe essere disponibile nella partita contro i campioni d’Italia.

Sepe rischia di saltare anche il successivo match di Serie A contro il Torino. Ci sono pure indiscrezioni che danno la Salernitana interessata all’ingaggio di un nuovo portiere. Si fanno i nomi di Pierluigi Gollini della Fiorentina, di Ionut Radu dell’Inter (ora in prestito alla Cremonese), di Etrit Berisha del Torino e di Alessio Cragno del Monza.

Maignan recupera per il 2023

A proposito di portieri, in questo momento Pioli non ha ancora a disposizione Mike Maignan. Il francese sta ancora svolgendo del lavoro specifico per raggiungere il 100% della condizione fisica dopo i problemi muscolari che lo hanno messo KO facendogli saltare 12 partite.

Probabilmente salterà anche le amichevoli contro Arsenal e Liverpool, ma dovremmo rivederlo regolarmente in porta il 30 dicembre contro il PSV Eindhoven. Salvo sorprese, in Olanda tornerà a difendere la porta rossonera. Un test utile per verificare il suo stato di forma prima della ripresa della stagione. Sicuramente ci sarà il 4 gennaio contro la Salernitana. Il suo è un rientro fondamentale per la squadra di Pioli.