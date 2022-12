Calciomercato Milan, interesse confermato: il giocatore ha una priorità

Il Milan fiuta il colpo: confermato l’interesse per il giocatore. I rossoneri pronti alla sfida con gli altri club

Il mercato, si sa, non dorme mai. Mentre il Mondiale in Qatar ruba i riflettori a suon di colpi di scena e la Serie A nei vari ritiri delle squadre riprende a lavorare in vista della ripresa del campionato prevista per il prossimo Gennaio, i dirigenti delle diverse squadre continuano sottotraccia a lavorare in vista del mercato “di riparazione”, ma non solo.

Queste settimane sono anche utili per i primi sondaggi e ammiccamenti in vista dell’estate. Se i “botti” di luglio e agosto rubano i riflettori, sono le tele sapientemente tessute nelle fredde notti invernali a fare la differenza e a gettare le basi per la squadra del futuro.

Anche il Milan, ovviamente, nonostante il buon rendimento della rosa allenata da Stefano Pioli sta pensando a come e dove potere migliorare anche in vista della prossima stagione. In questa fase, sembra essere proprio la difesa il fulcro centrale dei rossoneri. Maldini e Massara starebbero cercando rinforzi nel reparto arretrato, in particolar modo sulle fasce. La dirigenza rossonera avrebbe anche già trovato il perfetto profilo da integrare nella rosa.

Milan, nuove conferme: ma c’è un intoppo

Secondo quanto riportato dal noto portale spagnolo todofichajes.com, il Milan sarebbe tra i club inseriti nella corsa a Thomas Meunier. Il difensore belga, reduce dalla cocente delusione mondiale con la sua nazionale, è attualmente in forza al Borussia Dortmund.

Il contratto con il club tedesco però scade nel 2024, e al momento le trattative per il rinnovo sarebbero ancora in alto mare. Ecco che quindi l’ipotesi di un addio in estate del giocatore, valutato una cifra vicina ai 7 milioni, sembra essere un’ipotesi non poi così lontana. Meunier, 31 anni, è un giocatore di grande esperienza che nel corso del tempo ha accumulato diversi estimatori in europa.

Tra questi ci sarebbe anche il Milan, che avrebbe messo il giocatore nel taccuino dei possibili rinforzi. I rossoneri però dovrebbero fare i conti con una fitta concorrenza: anche Barcellona e Juventus sarebbero sulle tracce del giocatore. Al momento, scrive il portale, nessuno dei club si sarebbe fatto avanti con un’offerta ufficiale. Ogni approccio più diretto sarà rimandato all’estate, quando si farà luce sul futuro del giocatore. I tre club starebbero però seguendo da molto vicino la situazione di Meunier, in attesa di studiare le mosse.

La preferenze di Meunier

Il giocatore, intanto, avrebbe già fatto trapelare la sua preferenza per il Barcellona. Molto, però, dipenderà dalla situazione dei catalani, che navigano in una situazione economica alquanto complicata. Il Milan, intanto, studia il possibile colpo e resta alla finestra in attesa di capire gli sviluppi. Quel che è certo, è che Meunier sembra sempre più lontano dal Borussia.